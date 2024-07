La scienza dietro il successo degli introversi in molti campi e i loro vantaggi nascosti

Essendo introverso, adoro passare il tempo da solo. I familiari e gli amici estroversi spesso si disperano quando perdo energia per tre ore dall'inizio della festa. Se parlo troppo mi arrabbio.

Per me non c'è niente di meglio che stare da solo con un buon libro sulla terrazza al sole o seduto nel mio studio con il mio portatile, una tazza di caffè e i miei pensieri.

Negli anni ’20, lo psicologo svizzero Carl Jung coniò i termini “estroverso” e “introverso” per spiegare perché alcune persone sono stimolate dalle situazioni sociali, mentre altre trovano stressanti gli ambienti rumorosi e affollati.

Si dice che l'imprenditore e investitore Elon Musk sia un introverso. In un'intervista, suo padre Errol ha detto: “Elon è sempre stato un pensatore introverso… quindi, mentre molte persone vanno a una grande festa e si divertono, bevono e parlano di ogni genere di cose come il rugby o lo sport, scoprirai che Elon ha trovato la biblioteca della persona e stava sfogliando i suoi libri.”

Studi continui hanno dimostrato che la connessione sociale è un prerequisito per una buona salute, insieme al basso livello di colesterolo e all’attività fisica.

Tuttavia, essere la persona loquace nella stanza non significa necessariamente che tu abbia le idee migliori.

Susan Cain, autrice di bestseller Calma: il potere degli introversi in un mondo che non smette mai di parlare, Questo studio suggerisce che i benefici nascosti di un temperamento introverso sono spesso trascurati – sul posto di lavoro, nelle relazioni personali e nella società nel suo complesso.

Gli introversi possono riuscire a far stare tutti i loro amici in un grande armadio, ma queste relazioni tendono ad essere profonde e gratificanti. Gli introversi sono più cauti e deliberati degli estroversi, ma questo può portare a pensare alle cose con maggiore attenzione e, in definitiva, a prendere decisioni più intelligenti.

“Gli introversi hanno anche migliori capacità di ascolto – cosa più facile da ottenere se non si parla – che a sua volta può renderli migliori leader aziendali, soprattutto se i loro dipendenti si sentono autorizzati ad agire di propria iniziativa”, ha detto Ken. Rivista del tempo Nel 2012.

“Grazie alla loro capacità di stare fermi e concentrarsi, gli introversi trovano più facile trascorrere lunghi periodi di lavoro solitario, il che risulta essere il modo migliore per avere una nuova idea o padroneggiare un'abilità.”

Esistono prove che suggeriscono che il temperamento è in gran parte innato ed ereditato e influenza il nostro comportamento fin dai primi giorni dopo aver lasciato il grembo materno.

La dottoressa Catherine Conlon, di Ballyvehen, è un medico della sanità pubblica a Cork

In una serie di esperimenti del 1989, lo psicologo dello sviluppo di Harvard Jerome Kagan raccolse un campione di 500 bambini di quattro mesi e li espose a nuovi esperimenti in laboratorio, tra cui gonfiare palloncini, colorare telefoni cellulari e annusare alcol su tamponi di cotone.

Il 20% dei bambini ha reagito intensamente agli stimoli, piangendo e muovendo le braccia. Il 40% di loro è rimasto relativamente calmo, mentre il restante 40% si è collocato tra i due estremi.

Kagan predisse che i bambini che avevano avuto la risposta più intensa avevano maggiori probabilità di diventare introversi da adolescenti, mentre quelli che erano rimasti relativamente silenziosi avevano maggiori probabilità di diventare estroversi.

Man mano che i partecipanti invecchiavano, la sua ipotesi si è rivelata vera: i bambini altamente reattivi crescono fino a diventare adolescenti più introversi.

Nel Rivista del tempo In un’intervista, Ken ha spiegato l’effetto dell’umore: “L’inferno per un introverso non sono le altre persone – non esattamente – ma le persone sono gli stimoli, e un cocktail party o sessioni di brainstorming possono attivare i loro circuiti neurali.

“Allo stesso tempo, gli estroversi sono un po’ come i tossicodipendenti che sono sempre alla ricerca di stimoli – nella forma più sana delle situazioni sociali – che facciano risuonare la testa dell’introverso”.

Prove più recenti indicano una serie di tratti cerebrali associati ai tipi di personalità. Il cervello degli introversi appare e reagisce in modo diverso rispetto al cervello degli estroversi. Gli introversi hanno una corteccia frontale più spessa, l’area del cervello associata al pensiero profondo.

C'è una buona ragione per cui gli introversi spesso si sentono sopraffatti, e ha a che fare con il neurotrasmettitore, la dopamina. Questa sostanza chimica del cervello viene spesso definita la sostanza chimica del “sentirsi bene” perché regola i nostri centri del piacere e della ricompensa.

Uno dei suoi ruoli è motivarci a cercare ricompense e ridurre lo sforzo necessario per farlo. L’interazione sociale richiede energia perché implica prestare attenzione, ascoltare, pensare, parlare e modificare le nostre risposte emotive.

Psicoterapeuta Dr. Marty Olsen Laney, V.I Funzionalità di introversioneMostra come gli introversi siano più sensibili agli effetti della dopamina – avendone meno bisogno per sentirne gli effetti piacevoli.

“Un eccesso di dopamina può portare noi persone tranquille a sentirci sovrastimolati”, ha osservato lo scorso aprile in un'intervista con Jane Granneman per introvertdear.com.

Gli estroversi possono essere meno sensibili alla dopamina, il che significa che ne hanno bisogno di più per sentirsi felici. Le attività sociali e gli ambienti stimolanti aumentano la produzione di dopamina, il che aiuta a spiegare perché gli estroversi amano incontrare persone e “muoversi”.

Laney descrive come gli introversi possano anche utilizzare un diverso percorso cerebrale attivato da un altro neurotrasmettitore, l'acetilcolina.

Questo neurotrasmettitore è associato alla capacità di mantenere la calma, insieme alla memoria a lungo termine e all’apprendimento percettivo. Nota che l'acetilcolina può produrre una sensazione di felicità negli introversi quando si impegnano in attività focalizzate su se stessi, come la meditazione tranquilla o il godimento degli hobby.

La prossima volta che un introverso ha bisogno di un po' di tempo da solo, ricorda che non è una questione personale. Gli introversi hanno bisogno di trascorrere del tempo da soli a causa del modo in cui funziona il loro cervello.