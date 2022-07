Nonostante una situazione economica complessa, il “Bel Paese” continua ad essere frequentato da turisti stranieri, sperando di recuperare i livelli di presenze pre-Covid. Il tuffo nella Fontana di Trevi per rinfrescarsi d’estate. Solo molto classico. © ANDREA RONCHINI, RONCHINI / NurPhoto / NurPhoto via AFP

eIn piena estate, l’Italia è in preda a una devastante tempesta politica che sta per travolgere il governo di Mario Draghi. Il paese è immerso nell’ignoto, ma non abbastanza da spezzare la tranquillità delle coorti di turisti che in questi giorni vagano per le strade di Roma, Napoli, Firenze o Venezia. La palla dei selfie è di nuovo in pieno svolgimento ai piedi del famoso Colosseo, dove anche il leggendario eroe di GladiatoreRussell Crowe, viene a posare tra due scatti. Il ritorno degli astanti segna inevitabilmente l’apertura della gara di inciviltà sotto lo sguardo smarrito dei locali: dal bagno nei canali della città dei Dogi al tuffo nella fontana di Trevi. Solo molto classico.

Appena iniziata, la stagione estiva 2022 ha già un buon profumo…