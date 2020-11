Inter 0-0 Real Madrid: ora o mai più, conta solo la vittoria

MILANO – Architetti del proprio destino. L’Inter stasera è chiamata a fare una svolta significativa per mettere da parte lo zoppo inizio di stagione che ha portato i nerazzurri a rischiare l’eliminazione in Champions League e ad accumulare 5 punti dietro la vetta del campionato. La vittoria contro il Torino avrebbe potuto segnare la svolta della stagione ma questo serve a dare continuità all’Europa dove, per il momento, sono due i pareggi e una sconfitta. L’occasione è allettante per i ragazzi di Antonio Conte che stasera ospiteranno un Real Madrid che – come sostengono la maggior parte degli addetti ai lavori – è tutt’altro che imbattibile. Il tecnico dell’Inter continua a predicare calma e umiltà. Solo con il lavoro e con la giusta concentrazione si possono ottenere i risultati desiderati.

QUESTA È LA FORMAZIONE UFFICIALE

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 da Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 5 Gagliardini, 15 Young; 22 Vidal; 9 Lukaku, Lautaro.

A disposizione: 35 Stankovic, 97 Radu, 7 Sanchez, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 44 Nainggolan.

Allenatore: Antonio Conte.

REAL MADRID (4-3-3): 1 Cortese; 2 Carvajal, 5 Varane, 6 Nacho, 23 Mendy; 10 Modric, 21 Ødegaard, 8 Kroos; 17 Vazquez, 24 Mariano Diaz, 7 Hazard.

A disposizione: 13 Lunin, 26 Altube, 11 Asensio, 12 Marcelo, 14 Casemiro, 20 Vinicius Jr., 22 Isco, 25 Rodrygo, 32 Chust, 34 Hugo Duro.

Allenatore: Zinedine Zidane.

Arbitro: Anthony Taylor (ENG)

Assistenti: Gary Beswick (ENG), Adam Nunn (ENG)

Quarto ufficiale: David Coote (ENG)

O: Stuart Attwell (ENG)

Assistente VAR: Lee Betts (ENG)

Inter-Real Madrid dove vederla

Inter–Real Madrid sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport. La partita sarà visibile sui canali satellitari 201 e 252 (472 del digitale terrestre). Sarà inoltre possibile seguire in streaming la sfida di San Siro, grazie al servizio Sky Go dedicato agli abbonati Sky, visibile su PC, smartphone e tablet.