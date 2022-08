INSOLITO. Uno dei più grandi giocatori italiani della storia non sarebbe mai stato eleggibile

Questo è un presupposto che segue le rivelazioni di un certo Martin Castrogiovanni, per i media Rugby Champagne. Come riportato da Ruck.co, l’ex pilastro lascia cadere le informazioni come un capello nella zuppa. “Nonno Castro è nato in Argentina, si chiamava José Maria. L’unico italiano era il mio bisnonno, Angel, nato in Sicilia, a Franco Forte.Chiaramente questo può significare che colui che ha collezionato 119 presenze con la Squadra Azzura, ha giocato in 4 Mondiali e che si è affermato come uno dei più grandi giocatori della storia del Paese, non dovrebbe mai poter indossare la maglia transalpina.

Ammetti che non è conveniente. Anche se noterete che l’uso del condizionale è di rigore, le regole di ammissibilità in Italia e all’alba degli anni 2000 non erano esattamente le stesse di oggi. Tuttavia, nel momento in cui scrivo queste righe e secondo il regolamento del World Rugby, è certo che Castro non avrebbe mai potuto indossare i colori dell’Italia di oggi, giocatore che deve giustificare “un legame diretto e credibile” con il Paese in questione per rappresentare esso. In questo caso, essere nato, avere un genitore o un nonno nato in esso. Se è così, il legame con il bisnonno Angel era troppo stretto.

