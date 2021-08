Insolito – La loro auto è in Francia ma ha un flash in Italia

È sempre fastidioso ricevere multe per errori commessi su strade straniere. Soprattutto quando non ci siamo stati. È quello che è successo a una coppia di pensionati di Châtillon-la-Palud, un piccolo paese a sud di Bourg-en-Bresse (F). Il 1 luglio 2019 ha ricevuto una lettera dalla polizia a Pianura Reggiana, Emilia-Romagna, Italia, a quasi 600 km di distanza. Il loro veicolo è stato proiettato lì due volte, l’1 e il 9 marzo dello stesso anno. Problema, la coppia non si è mai recata nella regione in macchina, automobile che era anche immobilizzata in queste date in un garage francese.