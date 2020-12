Inizia con tre partite in Italia all’Olympiacos

Dopo quasi nove mesi di allarmante interruzione della scorsa stagione, a causa di una pandemia, l’Olympiacos si ritrova oggi (12/14) nella battaglia di pallanuoto della Champions League. L’evento di quest’anno è adattato alle peculiarità della stagione, con due gironi da sei squadre (invece degli otto che esistevano negli anni precedenti) tenuti in tre “bolle”, con rigidi protocolli sanitari e ovviamente senza spettatori.

La prima “bolla” del Girone A, a cui parteciperà l’Olympiacos, si terrà ad Ostia, alle porte di Roma. Abituati in questi anni alla star e rivendicare il titolo, i “Rossi e Bianchi” da quest’anno hanno abbassato la traversa, indebolendoli oggettivamente, mentre hanno gli svantaggi dell’inattività da più di un mese, a causa dell’interruzione del campionato greco.

L’obiettivo principale per il Pireo quest’anno è quello di assicurarsi un posto tra i primi quattro del gruppo, che assegna un biglietto per la finale di Hannover 8. In questo contesto le prime due partite dei campioni di Grecia ad Ostia sono cruciali. L’Olympiacos “apre il sipario” del torneo (14/12, 16:15 ora greca), affrontando il “rookie” di Ortizia Siracusa, che si è assicurato un posto nei gironi attraverso le qualificazioni.

Martedì (15/12, 18:45) il match con il tedesco Spandau, l’avversario che di solito viene sconfitto dai “biancorossi” – facile o difficile – negli anni precedenti, ma quest’anno è uno dei loro principali avversari per un posto in finale -8.

Gli impegni del Pireo ad Ostia si concluderanno mercoledì (16/12, 18:45) contro lo YOG Dubrovnik di Alexandros Papanastasio. Le partite dell’Olympiacos con i croati negli anni precedenti sono stati alcuni dei più grandi derby europei, culminati nella finale del 2016, ma a un certo punto Yogg sembra molto meglio.

Nel girone B, la prima “bolla” si svolgerà a Budapest, dal 15 al 17 dicembre, e tre politici greci si sfideranno con il campione in carica (dal 2019) Ferencvaros, Angelos Vashopoulos e Demetris Nikolades con il Brescia.

Insomma, il programma delle prime tre partite nei due gironi:



Α΄ ΟΜΙΛΟΣ (Όστια/Ιταλία) 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Δευτέρα 14/12)

16:15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ορτίτζια (Ιταλία)

18:45 Σπαντάου (Γερμανία)-Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (Κροατία)

21:15 Προ Ρέκο (Ιταλία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Τρίτη 15/12)

16:15 Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (Κροατία)-Μαρσέιγ (Γαλλία)

18:45 Σπαντάου (Γερμανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

21:15 Ορτίτζια (Ιταλία)-Προ Ρέκο (Ιταλία) 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Τετάρτη 16/12)

16:15 Μαρσέιγ (Γαλλία)-Ορτίτζια (Ιταλία)

18:45 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Γιουγκ Ντουμπρόβνικ (Κροατία)

21:15 Προ Ρέκο (Ιταλία)-Σπαντάου (Γερμανία) Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (Βουδαπέστη/Ουγγαρία) 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Τρίτη 15/12)

15:00 Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)-Μπρέσια (Ιταλία)

17:30 Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι (Μαυροβούνιο)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

20:00 Ανόβερο (Γερμανία)-Μπαρτσελονέτα (Ισπανία) 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Τετάρτη 16/12)

15:00 Μπαρτσελονέτα (Ισπανία)-Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)

17:30 Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Μπρέσια (Ιταλία)

20:00 Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι (Μαυροβούνιο)-Ανόβερο (Γερμανία) 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Πέμπτη 17/12)

15:00 Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)-Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι (Μαυροβούνιο)

17:30 Ανόβερο (Γερμανία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

20:00 Μπρέσια (Ιταλία)-Μπαρτσελονέτα (Ισπανία)



