Il Vietnam partecipa alla quarantatreesima sessione della Conferenza ministeriale dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura

Il Vietnam partecipa a 43H Sessione della conferenza ministeriale dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura

Una delegazione vietnamita, guidata dall’Ambasciatore del Vietnam in Italia Duong Hai Hong, Rappresentante Permanente del Paese presso l’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura, partecipa alla 43a Conferenza H Sessione della Conferenza ministeriale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

Foto: AFP/VNA/CVN

L’evento che si svolge dal 1Qualunque al 7 luglio, a Roma, in Italia, riunendo due vice primi ministri e circa 120 ministri e vice ministri degli Stati membri.

Diversi i punti all’ordine del giorno, tra cui l’elezione del Direttore Generale dell’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura per il mandato 2023-2027 e tavole rotonde ad alto livello sulla gestione integrata delle risorse idriche.

Nelle sue osservazioni di apertura, il ministro coordinatore per le politiche sociali di Singapore, Tharman Shanmugaratnam, che è anche co-presidente del Comitato globale per il risparmio idrico sostenuto dalle Nazioni Unite, ha sottolineato l’importanza di migliorare la gestione dell’acqua per raggiungere gli obiettivi globali in materia di fame, clima e ambiente.

Ha anche notato il successo del Vietnam nel ridurre il consumo di acqua in agricoltura utilizzando sensori e pratiche di irrigazione innovative. Il progetto VnSAT supporta gli agricoltori con un sistema di irrigazione economico (irrigazione a goccia e irrigazione a pioggia), che ha mostrato ottimi risultati in agricoltura, aiutando gli agricoltori a risparmiare tempo e denaro.

La FAO ha sottolineato che l’acqua è una componente fondamentale dei sistemi agroalimentari, che si trovano ad affrontare sfide crescenti.

L’elezione del Direttore Generale per il periodo 2023-2027 avverrà con votazione faccia a faccia a scrutinio segreto il 2 luglio.

La Conferenza ministeriale della FAO si tiene ogni due anni ed è responsabile dell’approvazione del programma di lavoro e del bilancio dell’organizzazione per i prossimi due anni, formulando raccomandazioni su questioni alimentari e agricole e considerando le questioni politiche di governance globale.

VNA/CVN