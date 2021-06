Il trambusto di Internet .. I siti popolari crollano allo stesso tempo ..!

Nuova Delhi: I principali siti di notizie del mondo si bloccano tutti in una volta. L’indisponibilità dei siti web di molte delle principali testate giornalistiche, come il New York Times, The Guardian, CNN International, Fox e BBC, ha destato allarme nel mondo di Internet. Ma.. dopo un po’.. tutti questi sono diventati disponibili uno per uno. Ciò è dovuto a un problema tecnico con il server, che è l’azienda più veloce a fornire servizi cloud a queste aziende. Fast‌li ha recentemente rilasciato una dichiarazione al riguardo. “L’abbiamo appena saputo. Tuttavia, il carico su questi siti potrebbe aumentare con l’aumento del traffico”, ha affermato la società.

L’editore del Guardian ha segnalato agli utenti che ciò è dovuto a un problema con il sistema di distribuzione dei contenuti dell’azienda. Oltre ai siti di notizie, Amazon e Reddit sembrano essere stati in qualche modo colpiti. I consumatori affermano di aver ricevuto 503 messaggi di errore in alcuni paesi, mentre in alcuni paesi sono disponibili più siti Web. I siti web di aziende come Bloomberg, Reuters, Associated Press e The Wall Street Journal non hanno avuto problemi.