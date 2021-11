Il telescopio spaziale Hubble scatta una foto di una stella morente che sembra il calderone di una strega

La NASA ha condiviso una foto straziante di una stella morente – scattata dal telescopio spaziale Hubble – e l’ha paragonata al calderone di una strega per celebrare Halloween.

L’immagine mostra la stella CW Leonis, situata a 400 anni luce dalla Terra nella costellazione del Leone, un tipo di gigante rossa con un’atmosfera ricca di carbonio.

In un post sul blog su una foto di Halloween, la NASA l’ha paragonata a una “ragnatela spaziale gigante” grazie a una serie di “ragnatele” che circondano la regione luminosa centrale.

Questi “fili di ragno” sono causati da nuvole polverose di fuliggine che sono state rilasciate dagli strati esterni della stella e spinte nel vuoto dello spazio.

Questa nuova immagine proviene da una serie di osservazioni effettuate nell’arco di cinque anni e create prima che la NASA segnalasse problemi con il telescopio Hubble la scorsa settimana.

Non è chiaro quale sia lo stato attuale dell’osservatorio orbitante, ma l’ultimo aggiornamento della NASA afferma che è stato messo in “modalità sicura” e che le indagini sono in corso.

Ogni anno la NASA rilascia un’immagine Hubble per celebrare Halloween, inclusa una stella morente che sembra una lanterna e un occhio di gatto dall’aspetto arrabbiato.

CW LEONIS: Una stella ricca di carbonio CW Leonis è la stella di carbonio più vicina alla Terra, a circa 400 anni luce di distanza. È incorporato in un involucro spesso e denso di polvere e gas, spinto dalla superficie nel vuoto. È stato scoperto nel 1969 da un gruppo di astronomi guidati da Eric Becklin, sulla base di osservazioni all’infrarosso. costellazione : Leo

: Leo Messa : 0,7 – 0,9 volte il sole

: 0,7 – 0,9 volte il sole raggio: 560 volte il sole

560 volte il sole Temperatura : 2300 K

: 2300 K Tipo : una gigante rossa ricca di carbonio

Questa foto è stata effettivamente catturata da una serie di appunti tra il 2011 e il 2016, ma non è stata rilasciata al pubblico fino a quest’anno, in occasione di Halloween.

Conosciuta come CW Leonis, è la “stella di carbonio” più vicina alla Terra e, a differenza del Sole, che ha un’atmosfera di idrogeno, la sua atmosfera è composta dalla nostra stessa sostanza chimica: il carbonio, che gli conferisce una nuvola calma e ricca di carbonio.

La massa del Sole è attualmente di circa il 70%, ma prima che iniziasse a disperdere la sua atmosfera, CW Leonis era circa tre volte più grande.

Quando le stelle di piccola e media massa esauriscono l’idrogeno nei loro nuclei, la pressione esterna che bilancia lo schiacciamento gravitazionale all’interno dei loro nuclei si sbilancia, causando il collasso della stella.

Quando il nucleo collassa, la crosta di plasma che circonda il nucleo diventa abbastanza calda da avviare la fusione dell’idrogeno, generando abbastanza calore per espandere drasticamente gli strati esterni della stella e trasformarla in una gigante rossa gonfia.

Le stelle in quella fase della vita emettono enormi quantità di gas e polvere nello spazio, perdendo infine i loro strati esterni.

Nel caso della stella al carbonio CW Leonis, questo processo ha circondato la stella con una spessa coltre di fuliggine.

Si ritiene che nella fase avanzata della vita, la fuliggine venga spazzata via, finché alla fine tutto ciò che rimarrà sarà il cuore della nana bianca.

La distanza “relativamente ravvicinata” offre agli astronomi l’opportunità di comprendere l’interazione tra la stella e l’atmosfera turbolenta che la circonda.

Questo mantello ricco di carbonio ha circa 69.000 anni e circa 1,4 volte la massa del Sole, con più materiale che viene aggiunto costantemente.

Ha una struttura complessa, con archi e conchiglie incompleti che creano un ciuffo che potrebbe essere causato da un ciclo magnetico nella stella, simile ai cambiamenti periodici del Sole, secondo gli astronomi.

Ampio campo visivo dell'area intorno a CW Leonis.

Ciò si traduce in aumenti periodici della perdita di massa, quindi invece di un flusso continuo di materia, questo avviene in onde nel tempo.

Questo è qualcosa che è particolarmente interessante da studiare per gli astronomi, sia per la vicinanza che per la complessa composizione, che potrebbe anche essere stata scolpita da una vicina stella compagna, secondo teorie alternative.

Una delle regioni è una serie di raggi luminosi luminosi che si irradiano verso l’esterno da CW Leonis, rilevati dai telescopi sulla Terra o in orbita.

Può essere visto nell’immagine Hubble appena rilasciata, che si irradia dal centro.

Ciò che lo rende attraente è che ha cambiato luminosità in un periodo di 15 anni, un periodo di tempo incredibilmente breve in termini astronomici.

READ Un'enorme tempesta solare colpirà la Terra oggi, gli scienziati hanno avvertito: cosa sappiamo? Ogni anno, la NASA rilascia un’immagine di Hubble per celebrare Halloween, inclusa una stella morente che sembra una lanterna e un “occhio di gatto” dall’aspetto scontroso.

Questa è un’immagine di Halloween Hubble della NASA del 2020, che mostra un jack-o-lantern cosmico con occhi luminosi e un sorriso storto: in realtà sono due galassie che si scontrano nel Canis Major

Gli astronomi ipotizzano che le lacune nella polvere che circondano CW Leonis possano consentire a questi fasci di luce stellare di penetrare e illuminare la polvere lontano dalla stella.

Tuttavia, il team ha affermato che la ragione esatta dei drammatici cambiamenti nella sua luminosità deve ancora essere spiegata.

CW Leonis ha un colore rosso-arancio a causa della sua temperatura superficiale relativamente bassa di 2.300 gradi Fahrenheit.

Tuttavia, i raggi di luce di colore verde emessi dalla stella brillano a lunghezze d’onda invisibili del medio infrarosso.

In assenza di colore naturale, è stato aggiunto il verde all’immagine a infrarossi, condivisa dal team di Hubble ad Halloween, per una migliore analisi del contrasto cromatico.