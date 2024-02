Il simbolismo dietro gli involtini di uova durante il capodanno lunare

Un piatto di involtini – Loribatterson/Getty Images

Il Capodanno lunare è una celebrazione di 15 giorni che commemora la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera. Ha le sue origini in Cina, anche se molte culture in tutta l'Asia, come quelle della Corea del Sud e del Vietnam, partecipano alla celebrazione. Quest’anno, il 2024, è l’Anno del Drago, che può indicare buona fortuna e prosperità. Esistono molte pratiche tradizionali del Capodanno lunare, tra cui decorare le finestre con carta rossa e scambiarsi regali, ma la più deliziosa di queste è… Il cibo di Capodanno. Durante la festa, le famiglie si riuniscono per riconnettersi e gustare piatti tradizionali come gnocchi, pesce intero al vapore e polpette di riso glutinoso.

Uno dei cibi più simbolici che le persone apprezzano durante il Capodanno lunare sono gli involtini di uova. Il suo esterno marrone dorato ricorda un lingotto d'oro, portando ricchezza e prosperità nel nuovo anno. Nonostante questo simbolismo grandioso, Involtini Sono abbastanza semplici e veloci da montare. Gli involtini cinesi sono tradizionalmente preparati con carne di maiale e verdure come il cavolo, ripieni all'interno di un involucro e fritti fino a renderli croccanti.

Mangia per augurare buona fortuna al nuovo anno

Lumpia con salsa – tyasindayanti / Shutterstock

Gli involtini di uova non sono l’unico cibo che le persone mangiano nel nuovo anno per attirare ricchezza e prosperità. Panini al vapore conosciuti come Fa Gao è un cibo tradizionale del Capodanno lunare A causa del loro simbolismo di crescente prosperità. Gli gnocchi, la cui forma imita i lingotti d'oro cinesi, simboleggiano anche la ricchezza. Ovviamente, più mangi, più ricchezza guadagnerai nel prossimo anno. Sebbene gli involtini abbiano un significato simbolico durante le celebrazioni del Capodanno lunare, questa non è l'unica occasione in cui puoi gustare questo dolce croccante. Visita qualsiasi ristorante cinese americano e troverai sicuramente una selezione di involtini di uova inclusi negli antipasti.

Le variazioni sull'involtino di uova includono la lumpia, che è filippina. Alcuni lumpia festivi includono carote arancioni e gialle grattugiate, che si dice simboleggiano entrambe ricchezza e buona fortuna. Per chi vuole evitare la carne, questi involtini di verdure possono essere riempiti con cavolo, pasta di vetro, funghi o qualsiasi verdura a scelta. Sebbene non siano tradizionali, gli involtini dolci, come gli involtini ripieni di cheesecake, sono un modo divertente per concludere un pasto.

