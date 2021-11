Il nuovo volto del design italiano Da qualche anno Cristina Celestino ha compiuto un salto di qualità esemplare in un mondo ancora molto maschile, ma che si sta progressivamente aprendo alla creatività femminile. Patricia lunghi

Cristina Celestino posa nell’arredo dai colori vivaci dello storico caffè-pasticceria Cucchi a Milano. Ha rivisitato gli interni, le finestre, la terrazza, così come le divise del personale, le posate e persino il design di diversi dessert. Mattia Balsamini

Dopo la laurea in architettura all’Università di Venezia, Cristina Celestino apre il suo studio a Milano e fonda nel 2009 il marchio Attico Design. In poco tempo assume prestigiosi mandati e collaborazioni, sia per clienti privati ​​che per marchi: The Happy Collezione Room per Fendi nel 2016, poi l’interior design e gli arredi su misura delle boutique del calzolaio di lusso in pelle Sergio Rossi. Senza dimenticare la direzione creativa di diverse aziende del design italiano di fascia alta come Billiani o Fornace Brioni, con le quali si instaura un rapporto continuativo.