Il Met Eireann emette una nuova allerta meteo mentre Storm Franklin continua a colpire l’Irlanda

Il Met Eireann ha emesso un’altra allerta meteo a nome di La tempesta Franklin continua a imperversare in tutta l’Irlanda.

Quasi 30.000 case e aziende in tutta l’Irlanda sono senza elettricità a causa dell’estremismo Atmosfera Circostanze.

Un’allerta gialla a livello nazionale è stata emessa fino alle 9 di stamattina, ma Il meteorologo nazionale ha diramato una nuova allerta per due province.

C’è un’altra allerta “gialla” in vigore fino alle 12 per Wexford E il e mangia Avviso di “vento forte e raffiche forti”.

Reti ESB شبكات Il personale lavora instancabilmente per ripristinare il potere in tutto il paese con le aree più colpite in Co sligo e condividi Donegal.

Le condizioni orribili dovrebbero continuare questa settimana Ho incontrato Irian Ha detto che il paese sarà inondato da forti piogge, gelo e neve.

Oggi assisterete a forti venti nel corso della giornata con lo sviluppo di condizioni climatiche luminose e secche.

Una serie di piogge “pesanti e continue” domineranno più tardi stasera poiché le temperature scenderanno a livelli minimi da 4 a 8 gradi.

Domani si assisterà a un altro inizio di giornata piovoso, ma la pioggia diventerà limpida a est, seguita da schiarite e piogge sparse, con possibilità di pioggia gelata sulle alture a nord-ovest.

Tuttavia, si asciugherà da qualche altra parte la sera.

Le temperature variano da 5 a 9 gradi.

