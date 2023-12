Il drammatico calo della produttività in Francia

Giovani tirocinanti dell’Airbus High School di Tolosa praticano una sessione di benessere sul lavoro, 21 settembre 2023. Friedrich Schipper/Hans Lukas tramite AFP

Dal suo laboratorio sulle rive del lago di Annecy, con vista panoramica sulle montagne, Eric Roussel, presidente di Neo, azienda produttrice di prodotti tecnici per gli sport all’aria aperta, cerca di capire. “Nel 2022 abbiamo riscontrato un aumento significativo delle assenze e delle assenze per malattia del nostro team di ventisette dipendenti, con una conseguente riduzione complessiva della produzione del 10%: in altre parole, senza questo assenteismo, avremmo potuto aumentare di conseguenza il nostro fatturato. » Dietro la testimonianza di questo uomo d’affari si nasconde un fenomeno piuttosto diffuso in Francia dopo la crisi sanitaria: il calo della produttività.

In tutto il Paese, tra il 2019 e la metà del 2023, il valore aggiunto – la ricchezza prodotta – è aumentato del 2%, ma il numero dei dipendenti è aumentato del 6,5%. Dall’inizio della crisi sanitaria, le aziende hanno effettivamente assunto moltissime persone: secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica e di Studi Economici, mercoledì 29 novembre, l’economia francese contava a quella data quasi 1,2 milioni di posti di lavoro retribuiti in più rispetto al avuto alla fine del 2019.

Tuttavia, quando il numero dei lavoratori aumenta più velocemente della produzione, ciò si traduce matematicamente in una diminuzione della produttività. “Dato il rallentamento della crescita registrato dal 2019, se la produttività non fosse diminuita, l’economia francese non avrebbe dovuto creare 1,2 milioni di posti di lavoro, ma piuttosto distruggerne 180.000, Lo spiega l’economista Eric Haier, direttore del dipartimento di analisi e previsione dell’Osservatorio francese della situazione economica (OFCE). È come se ora avessimo circa 1,3 milioni di dipendenti “di troppo”. »

Leggi anche: Il materiale è riservato ai nostri abbonati La bassa produttività in Francia è un mistero e le sue conseguenze

Espresso in termini di produttività oraria (ovvero valore aggiunto creato durante un’ora di lavoro), il calo ha raggiunto il 4,6% nel periodo dal 2019 a metà 2023. Se ricordiamo che prima della pandemia, la produttività oraria aumentava anno su anno del circa lo 0,9% all’anno a partire dagli anni 2010, quindi il calo è diventato più pronunciato. All’inizio era inferiore di circa 7 punti percentuali rispetto a questo percorso prima della crisi del Covid-19.

Dobbiamo preoccuparci?

La produttività del travail a fortement ralenti au course degli ultimi giorni è alla base dei progressi economici, passando da un tasso di crescita annuale del 3% al 5% negli anni 1970 all’ambiente dell’1%, in questo caso il rapporto del Consiglio nazionale di produzione Viene pubblicato in ottobre. Naturalmente, la crisi del coronavirus 2019 (COVID-19), che ha bloccato le economie, ha causato un forte calo della produttività. Ma da allora, e questa è la sua peculiarità, la Francia ha lottato per porre rimedio alla situazione. “È la performance peggiore per l’intera Unione Europea [UE] »Eric Dore, direttore degli studi presso la Esig Management School, è preoccupato.

Hai l’85% di questo articolo da leggere. Il resto è riservato agli abbonati.