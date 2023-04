Il brillante tea time italiano di Pink Mamma sotto la sua chioma vegetale

Di My B. Foto di My B. Pubblicato il 6 aprile 2023 alle 21:40

Scopri il nuovo Italian Tea Time di Pink Mamma che ora ti aspetta con le sue delizie dolci e salate nel suo sublime tetto di vetro.

IL L’ora del tè italiano del ristorante mamma rosa ti aspetto da allora 5 aprile a Parigi. Sarai conquistato da questo snack unico, che ti trasporterà direttamente in Italia. mamma rosa, è la famosa trattoria grande e calda su 4 piani con l’aria del Giardino dell’Eden. Per l’ora del tè, l’appuntamento è dato nella calda atmosfera della sublime vetrata del ristorante. Quindi saliamo le maestose scale per accedere al bellissimo spazio verde sul tetto.

Nel menù troviamo iliconico tiramisù della casa, confortandolo maritozzo guarnito generosamente con crema chantilly e fragole fresche con cuore di pistacchio, oltre al più croccante dei biscotti fatti in casa. Adoriamo il biscotto morbido ricoperto di arachidi e che nasconde un cuore di lampone, il finanziere e la frolla montana al cioccolato. E per gli amanti dei sapori salati, un croccante-morbido focaccia al stracciatella il fumo viene aggiunto come bonus.

I prezzi per questo delizioso Tea Time variano tra 30 € per la formula soft/mocktail e 35 € per chi preferisce una bevanda alcolica. Pantera Rosa per il cocktail o champagne e sapori esotici di mango per il finta coda che arriva come una creme brulée ancora in fiamme o una limonata alla fragola. C’è sicuramente qualcosa per tutti per a tè delle cinque qualità.

Questo incontro gourmet vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 17:30, all’ultimo piano del ristorante mamma rosa. Il famoso tetto in vetro, che ricorda il mondo di Bridgerton, offre un ambiente idilliaco per gustare il tè e molto altro.

Le due formule proposte prevedono una bevanda calda (tè, caffè, cappuccino, macchiato, flat white, matcha latte per noi…) e una bevanda fredda (alcolica e non, ve l’abbiamo detto). Potrai assaggiare una farandola di dolce All’italiana, abbandonando i tradizionali scones, pan di spagna e tramezzini.

IL L’ora del tè italiano presso la casa di mamma rosa è davvero un buon piano per chi ama il posto. Infatti, meno affollato che per i pasti (almeno durante la settimana), è il piano giusto per vivere un’esperienza amichevole e gourmet, con un tocco italiano. Non perdere questa occasione per scoprire o riscoprire i sapori autentici della cucina italiana, il tutto in questa cornice elegante e trendy che amiamo fotografare.

Ricordati di prenotare per approfittare di questa fantastica offerta, e lasciati sedurre dalle delizie dolci e salate che ti aspettano durante questo L’ora del tè italiano presso la casa di mamma rosa.

L’abuso di alcol è pericoloso per la salute, consumalo con moderazione.

Questo test è stato effettuato nell’ambito di un invito professionale. Se la tua esperienza è diversa dalla nostra, faccelo sapere nei commenti.