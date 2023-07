I giocatori di Pokemon Go criticano la caratteristica di bussare “pessima” di Niantic

I giocatori di Pokemon Go continuano a criticare Niantic per la gestione della sua nuova funzione Percorsi.

Il lancio di Niantic dei suoi percorsi Pokemon Go è stato pesantemente criticato dagli allenatori. Poco dopo il suo rilascio, i giocatori di Go hanno contestato il fatto che non fosse possibile creare tracce, nonostante la necessità di utilizzarle per obiettivi di gioco.

Un altro problema che si è sviluppato dall’introduzione della funzione è il lungo processo di approvazione delle strade.

Niantic ha fornito un aggiornamento su quanto tempo ci vuole per l’approvazione della strada, ma gli allenatori non sono contenti.

L’articolo continua dopo l’annuncio

Niantic

Pokemon Go è sotto tiro per aver gestito la caratteristica stradale

Di recente, gli utenti di Pokemon Go menzionato L’impossibilità di trovare le tracce nel gioco per cellulare. Questo problema ha frustrato alcuni, poiché lo sviluppatore Niantic ha aggiunto una nuova sfida di ricerca “A to Zygarde” al gioco. Tuttavia, richiede ai formatori di utilizzare metodi per richiedere molti premi.

Su Twitter, il supporto di Niantic ha fornito ai giocatori di Go alcuni dettagli sul processo di approvazione. In un tweet, Niantic inserzionista Ha un “processo di revisione globale” che valuta la sopravvivenza e la sicurezza stradale. Secondo lo sviluppatore, di solito ci vuole “una settimana o più per l’elaborazione”.

L’articolo continua dopo l’annuncio

Gli utenti di Reddit hanno Criticare Niantic ha gestito la nuova funzionalità su Selfie Road subreddit.

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere gli ultimi aggiornamenti su eSport, giochi e altro ancora.

Un giocatore ha affermato che Niantic avrebbe dovuto implementare metodi in Pokemon Go una settimana fa per garantire che i metodi fossero approvati prima dell’inizio della ricerca privata. “Beh, forse avrebbero dovuto distribuire la funzione a tutti, quindi dare una settimana o due di preavviso del prossimo evento Roads e quindi lanciare l’evento Trails.”

L’articolo continua dopo l’annuncio

Un altro allenatore ha affermato che Niantic si è arrampicato fuori dai binari, “Proprio come le vetrine, hanno spinto in quel modo troppo presto per essere utilizzato al Go Fest anche se è molto pieno di bug”.

In altre notizie relative a Pokemon Go, Niantic ha riprogrammato la data del 23 luglio per il make-up Squirtle Community Day Classic. Viene dopo che i problemi di accesso hanno rovinato l’evento classico originale che ha avuto luogo all’inizio di luglio.