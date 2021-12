I francesi sono stati molto generosi nel 2021

Francia 3

“I francesi hanno fornito 2,85 miliardi di euro nel 2020, con un aumento del 7,1% rispetto all’anno precedenteE il giornalista Jihan conferma giovedì 30 dicembre Gas. il Numero di donatori a 4,9 milioni di famiglie, ovvero il 3,4% in più. In media, i francesi donano € 570 all’anno, ovvero il 28% in più rispetto al 2015. In termini di ubicazione, Bretone e Alvernia sono tra i donatori più generosi. il Donne di età superiore ai cinquanta e giovani di età inferiore ai trent’anni”.Chi dona di più in relazione al proprio reddito“, souligne Jihane Gas.

Sembra che in tempi di epidemia i francesi preferissero l’assistenza sociale”,Coloro che hanno visto le loro donazioni progredire di più“, seguito dall’ambiente e dalla solidarietà internazionale. Va notato “il Soprattutto sono aumentate le donazioni che beneficiano del taglio fiscale più allettante“particolarmente a beneficio delle persone in difficoltà”,Deducibile il 75% delle tue tasse‘”, sottolinea il giornalista.

Ricerca e solidarietà

Elenco non esaustivo.