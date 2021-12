Il sopravvissuto di Hubble sta finendo il suo anno 2021 con una splendida vista

Hubble ci regala un’ultima fantastica immagine prima di Capodanno, dopo un anno pieno di avventure 2021.

Che anno Hubble! Il più famoso telescopio spaziale ha visto mille avventure nel 2021, ma il nonno continua a resistere nonostante la maggiore età; Ha concluso il suo anno in bellezza con un ottimo tiro che è stato notato prima ScienceAlert.

Abbiamo scoperto NGC 3568, una galassia la cui massa è stata ben evidenziata, come sempre, dai team della NASA. È rappresentativo di una classe alquanto speciale di galassie a spirale, colonnare Galassie a spirale bloccate Scritto da … Edwin Hubble stesso in La sequenza che porta il suo nome.

A differenza di altri rappresentanti di questo tipo, i bracci di queste galassie non appaiono direttamente dal centro; Iniziano alle estremità di un gruppo di stelle, che spesso producono immagini molto sbalorditive come quelle utilizzate per produrre queste immagini.

Perché come tutte le immagini dei telescopi spaziali, il risultato finale non è stato catturato direttamente da Hubble. È una combinazione di un gran numero di immagini prese da diversi strumenti, che sono state sintetizzate e colorate dagli astronomi.

Gli appassionati di astronomia sono al centro del processo

Un altro aspetto interessante non visibile in questa foto è la piccola storia che ha portato ad essa. Nulla sarebbe possibile senza il contributo di un gruppo di astronomi dilettanti neozelandesi. Nel 2014, hanno individuato un lampo breve ma molto intenso dalla costellazione del Centauro. Incuriosito, quest’ultimo intraprende una piccola indagine per scoprirne l’origine.

Erano lontani dall’immaginare quanto fossero fortunati; La NASA ha confermato di aver appena assistito all’esplosione di una supernova, a 57 milioni di anni luce dalla Terra. Fenomeno fugace e difficile da osservare, tuttavia, gli astronomi continuano a cercarlo quotidianamente per svelare i segreti della vita delle stelle. Quindi l’agenzia ha invitato il buon vecchio Hubble a dare un’occhiata più da vicino. Sono stati i dati che ha restituito durante questa visione che hanno permesso di produrre questa meravigliosa immagine.

L’anno di Hubble è stato ricco di novità, tra queste Servono ancora contributi, per lui Frequenti arresti anomali E l’ultimo decollo del suo nuovo proprietario, Telescopio spaziale James Webb. Quest’ultimo sarebbe anche in grado di spingere ulteriormente questo tipo di feedback; Poiché osserverà la radiazione infrarossa, sarà in grado di vedere attraverso nuvole di gas e polvere per osservare direttamente la nascita delle stelle nel suo vivaio.

Le belle promesse non uccideranno Hubble a causa di tutto questo. In ogni caso, questo è un buon risultato per la NASA, la cui decisione per il 2022 sarà sicuramente quella di prolungare il più possibile questa meravigliosa avventura che va avanti da più di tre decenni. Con questi due strumenti complementari ora in orbita, il 2022 sarà sicuramente una grande annata per gli appassionati di astronomia.