Guilty Gear Strive Story porta la storia di Sol Badguy alla fine

Il sistema ad arco formale funziona Account YouTube Ne ha uno nuovo Colpevole Gere-up Trailer del film. Questo trailer fornisce informazioni su come si è sviluppata la storia. Diversi personaggi principali sono mostrati nel trailer, inclusi Ky Kiske e Leo Whitefang. Inoltre, il nuovo Colpevole Gere-up Il trailer della storia accenna alla conclusione della storia in relazione al pilastro del franchise di Sol Badguy.

La storia mostra anche come I-No parteciperà alla storia. Tuttavia, il trailer stesso è pieno di potenziali spoiler sulla storia. Gli spettatori potrebbero prendere in considerazione questo aspetto prima di guardare. Puoi usare il file Colpevole Gere-up Trailer della storia di seguito. Una versione giapponese del trailer è disponibile anche per la visualizzazione sul canale YouTube di Arc System Works.

Prima del suo rilascio, Arc System Works ha rilasciato video demo per il personaggio. Questi video forniscono informazioni su come ogni personaggio di Hunter gioca e funziona. Recentemente, Arc System Works ha rilasciato due video esplicativi per i personaggi, uno per Anji e l’altro per I-No. I video di nuovi personaggi come Giovanna e Nagoriyuki hanno rivelato meccaniche interessanti che accompagneranno entrambi i personaggi.

Colpevole Gere-up Verrà rilasciato l’11 giugno 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Coloro che acquisteranno le edizioni Ultimate o Deluxe otterranno l’accesso anticipato l’8 giugno 2021.