GP del Bahrain 2020 – Risultati PL1 – Risultati F1 – Formula 1

Tanto lavoro in vista del 2021 nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain. Sfruttando condizioni molto diverse da quelle che si verificheranno in qualifica e in gara (entrambe in notturna), i team hanno potuto testare una nuova mescola introdotta da Pirelli per la prossima stagione (specifica C3). Lewis Hamilton e Mercedes rimangono i migliori in pista con Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas, mentre Sergio Perez guida l’equipaggio degli altri seguito da vicino da Pierre Gasly. Quinto tempo per Max Verstappen, mentre la Ferrari è uscita dalla Top 10 all’11 ° e al 12 ° posto.

F1 | Risultati GP del Bahrain 2020, PL1