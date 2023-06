Google rivela il vantaggio dell’esperienza di acquisto virtuale

Google ha svelato una funzione di esperienza virtuale basata sull’intelligenza artificiale che consente agli acquirenti di vedere come apparirà un capo di abbigliamento su una vasta gamma di modelli.

“Basta cliccare sui prodotti con il badge ‘prova’ nella ricerca e selezionare il modello più adatto a te,” Lui scrive Lillian Rincon, Senior Director of Product Management di Google.

la sfida: Provare i vestiti prima di acquistarli può risparmiarti il ​​mal di testa di dover rimettere a posto i vestiti che stanno bene sullo scaffale, ma che non si adattano al tuo tipo di corpo, al tono della pelle o al colore dei capelli una volta che li hai indossati.

Non puoi usare il camerino quando fai acquisti online. Invece, devi visualizzare come potrebbe apparire l’indumento in base alle immagini della modella che lo indossa, il che non è molto utile se tu e la modella non vi assomigliate e avete tipi di corporatura completamente diversi.

Credito: Google

Cosa c’è di nuovo? La nuova funzione Virtual Experience di Google Search offre agli acquirenti online la possibilità di scegliere un modello con un tipo di corporatura simile al proprio, quindi vedere come sarebbe un capo di abbigliamento su quel modello prima di acquistarlo.

La funzione è resa possibile da Prova su diffusioneun’intelligenza artificiale generativa addestrata dai ricercatori di Google per essere in grado di analizzare l’immagine di un capo di abbigliamento e quindi prevedere come apparirebbe su una varietà di modelli reali, di dimensioni variabili dalla XXS alla 4XL, in diverse pose.

Non vedo l’ora: Google non è il primo a offrire un’esperienza virtuale – Walmart Ha una funzione di prova virtuale che consente agli utenti di vedere i vestiti su un modello che corrisponde alla loro altezza e taglia o su una loro foto caricata.

La funzione Walmart può sembrare che qualcuno abbia tagliato e incollato un capo di abbigliamento al corpo, e semplicemente non sembra funzionare con pose diverse: le modelle guardano tutte davanti a sé con le braccia lungo i fianchi.

Attualmente, la funzione Virtual Try-On di Google è disponibile solo per le camicie da donna realizzate da una manciata di marchi, tra cui Anthropologie, Everlane, H&M e LOFT, ma prevede di espandere la selezione e aggiungere top da uomo più avanti nel 2023.

