gli spettacoli dei presepi viventi animano la città di Matera

A Matera (Italia), i presepi viventi attirano ogni anno i turisti che vengono ad assistere allo spettacolo in uno scenario eccezionale.

Nel sud Italia, a Matera, una tradizione è ancora oggi molto seguita. Delle asili nido vivi si giocano intorno a un tavolo centrale: la stalla, nella quale sono seduti Maria, Giuseppe e il neonato, tra l’asino e il bue. Diverse migliaia di spettatori vengono ad ammirare questi spettacoli nel centro della città, a scelta dei cinque palchi principali. E ogni sera, al calar della notte, i monumenti vengono riportati alla luce e lo spettacolo ricomincia.

In questa antica città, gli attori indossano i costumi tradizionali prima di recitare. Alcuni sono attori di teatro, ma altri cento sono appassionati dilettanti della regione che hanno creato i propri costumi e strumenti. Grandi registi hanno scelto l’ambientazione che Matera offre per girare film, come Mel Gibson che vi ha diretto La passione di Cristo nel 2004.