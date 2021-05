Giro d’Italia: la tappa regina accorciata a causa delle condizioni meteorologiche

Il Passo Fedaia e il Passo Pordoi, che erano due delle tre salite oltre i 2000 metri che attendevano i corridori, questo lunedì, durante la 16a tappa del Giro d’Italia, tappa regina, sono state cancellate dai piani degli organizzatori. .

L’informazione è caduta lunedì mattina, pochi minuti prima della partenza. A causa delle condizioni meteorologiche (pioggia, neve e vento in quota) gli organizzatori non hanno voluto correre rischi e hanno preferito accorciare la tappa. “Il nostro obiettivo è portare in salvo i piloti a Milano. Le condizioni al momento sono buone ma non possiamo sapere come si evolveranno. Volevamo fare una tappa di gara e intensa piuttosto che una tappa non così spettacolare”, ha reagito Mauro Vegni , il boss del Giro al Rai, come riportato sul sito web diEurosport.