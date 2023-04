Flash economico per i paesi sviluppati – Germania: il clima economico è peggiorato ad aprile (indagine ZEW)

nell’area dell’euroa febbraio recupera anche la bilancia commerciale (+ 4,6 miliardi di euro dopo – 31,6 miliardi di euro)In Italia (+ € 2,9 miliardi dopo + € 2,0 miliardi). A marzo l’inflazione (IPCA) è scesa bruscamente anche nell’Eurozona (+6,9% dopo +8,5%)In Italia (+8,1% dopo il +9,8%). Ad aprile è stato pubblicato l’indice dei prodotti acquistati (PMI). veloce) della regione anche nel settore manifatturiero (45,5 dopo 47,3).In Germania (44,0 dopo 44,7) e nel Regno Unito (46,6 dopo 47,9). Di conseguenza, anche nel settore dei servizi è aumentato il PMI dell’Eurozona (56,6 dopo 55,0).In Germania (55,7 dopo 53,7) e nel Regno Unito (54,9 dopo 52,9). In GermaniaIl sentiment economico (sondaggio ZEW) è diminuito ad aprile (4,1 dopo 13,0). nel Regno UnitoIl tasso di disoccupazione è leggermente aumentato a febbraio (3,8% da 3,7%). A marzo l’inflazione cross-channel è leggermente diminuita (+10,1% dopo +10,4%).

negli Stati Uniti d’AmericaA marzo, le nuove costruzioni sono diminuite (−0,8% dopo +7,3%).

in GiapponeA febbraio la produzione industriale è rimbalzata (+4,5% dopo -4,9%). A marzo, la bilancia commerciale si è ripresa (-1.210 miliardi di yen dopo -1.253 miliardi di yen) e l’inflazione è leggermente diminuita (+3,2% dopo +3,3%).