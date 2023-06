Finalmente un modo per combatterne la diffusione

Il film di fantascienza Joe viene a sbarazzarsi delle zanzare tigre. Attestazione: altopictus

SIn una notte senza vento, alle 23:00, sono arrivati ​​in coppia, indossando tute ignifughe e maschere e “armati” di nebbia calda. Alex e Arnaud in una zona residenziale di Portel-des-Corbières nell’Aude, i colleghi Hugo e Carlos nel centro di Perpignan. Due scene degne di un film di fantascienza che i tecnici di Altopictus, l’operatore al controllo dei vettori dell’ARS (Agenzia Regionale per la Sanità), stanno assistendo sempre di più da diversi anni. L’azienda si occupa infatti di trattare alcune zone con uno spray insetticida contro le zanzare tigre. Vettore di virus dengue, chikungunya e Zika. «Questi due luoghi specifici sono stati individuati dall’ARS dopo aver raccolto informazioni da una persona portatrice di un virus – precisa Guillaume Lacour, direttore scientifico di Altopictus – Sono i luoghi in cui sono andato e dove potrebbero essere punti dalle zanzare tigre, diventando così portatori di uno di questi virus. »

dopo un periodo di letargo Le zanzare tigre tornano attive in primavera. Pertanto, il 1 ° le "Brigate Tigre" hanno ripreso la loro missione di ricognizioneQualunque Maggio. Da allora sono già stati individuati in Occitania cinque casi di virus cosiddetti "importati", da parte di viaggiatori di ritorno da un'area endemica, che hanno richiesto otto trattamenti. "Fortunatamente, la zanzara tigre vive in casa", spiega Florian Vernichon, che sovrintende a queste procedure preventive sul campo per evitare gli amici.