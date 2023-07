FIFA Women’s World Cup 2023: la licenza e l’attrezzatura sono state rimborsate per la FIFA Women’s World Cup 2023

📣 Televisori della Franciaemittente ufficiale dei Mondiali femminili 2023, che si terranno dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda, Incoraggia le donne a fare esercizio!

Scatena il tuo potenziale atletico Diventa una società sportiva autorizzata Di tua scelta. Divertiti ancheRimborsare l’acquisto di attrezzature sportive Per la stagione 2023/2024! Puoi giocare per te stesso o per qualcuno vicino a te.

“Sono molto felice di vedere la squadra di calcio femminile francese tornare sui canali del servizio pubblico fino al 2027, con l’inizio della Coppa del Mondo FIFA quest’estate. Per molti anni, France Télévisions è stata pioniera nell’ampia visibilità degli sport femminili sulla televisione francese. Grazie. a questa alleanza tra i due settori Pubblico e privato tra France Télévisions e M6 Group, che accolgo con favore, stiamo amplificando il movimento. Faremo una grande celebrazione del calcio femminile per ispirare tutte le ragazze a praticare lo sport più popolare .” Delphine Ernotte Cunci, CEO di France Televisions

âš½ Francia Televisori Si impegna per la visibilità estremamente ampia del calcio femminile e afferma il suo grande interesse e impegno per lo sport femminile, nonché il suo desiderio di essere coinvolto nell’impatto della competizione e dei suoi atleti. Il commento sulle partite della nazionale francese sarà fornito da Lucille GhigliottinaIl giornalista editoriale W Luisa Najeebex nazionale (144 selezioni, 39 gol).

📺 Trasmetti le partite

Giovedì 20 luglio: Cerimonia e partita inaugurale

• Nuova Zelanda/Norvegia alle 8.35 in Francia 2

Venerdì 21 luglio:

• Spagna/Costa Rica alle 9:30 su France 2

sabato 22 luglio:

• Zambia / Giappone alle 9:00

domenica 23 luglio:

• Svezia / Sud Africa alle 7:00

• Paesi Bassi / Portogallo alle 9:30

lunedì 24 luglio:

• Italia/Argentina alle 8:00

Martedì 25 luglio:

• Colombia/Repubblica di Corea alle 4:00

• Nuova Zelanda / Filippine alle 7:30

• Svizzera / Norvegia alle 10:00

Mercoledì 26 luglio:

• Giappone / Costa Rica alle 7:00

• Spagna / Zambia alle 9:30

giovedì 27 luglio:

• USA/Paesi Bassi alle 15:00

sabato 29 luglio:

• Svezia / Italia alle 9:30

• Francia / Brasile alle 12:00

domenica 30 luglio:

• Repubblica di Corea / Marocco alle 6:30

• Norvegia / Filippine alle 9:00

• Svizzera / Nuova Zelanda alle 9:00

• Germania / Colombia alle 11:30

lunedì 31 luglio:

• Irlanda / Nigeria ore 12.00

• Canada / Australia alle 12.00

Martedì 1Qualunque Agosto :

• Vietnam / Paesi Bassi alle 9:00

• Portogallo / Stati Uniti alle 9:00

mercoledì 2 agosto:

• Giamaica / Brasile alle 12:00

• Panama / Francia alle 12:00

Domenica 6 agosto e lunedì 7 agosto: Quattro turni da 16

sabato 12 agosto: Due quarti di finale

Martedì 15 agosto ore 10.00 o mercoledì 16 agosto ore 12.00: semi finale

Domenica 20 agosto ore 12:00: l’ultimo

