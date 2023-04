Festival del libro di Parigi 2023 – Foto e video

Il Festival del libro di Parigi è aperto fino a domenica 23 aprile al Grand Palais Ephémère.

Per tre giorni gli amanti della lettura e dei libri hanno appuntamento con i loro editori e autori preferiti.



In questa seconda edizione, l’Italia è protagonista. Il festival è stato inaugurato giovedì sera dal Ministro della Cultura Rima Abdelmalek, Gennaro Sangioliano, Ministro della Cultura italiano, Valerie Pecresse, Presidente del Consiglio Regionale dell’Ile-de-France, Karen Rolland, Presidente della Cultura della Città di Parigi. e Vincent Montagne, Presidente di SNE.

Vedi altro

3 giorni di festa intorno al libro

Che sia al Grand Palais Ephémère o altrove fuori le mura, celebriamo il libro in tutte le sue forme.

Sono presenti diversi editori e autori. 300 scrittori e illustratori verranno ad incontrare il pubblico. In programma, inoltre, quasi 1.000 incontri e dediche.

Tutta la programmazione qui.

Festival del libro di Parigi, corsa tranquilla

Come l’anno scorso, il ciclo nello spettacolo è stato regolare. Gli editori sono raggruppati per stile letterario. In mezzo alla letteratura, proprio sui giovani, ci sono fumetti e manga. La parte sinistra del display accoglie gli editori commerciali e gli editori istituzionali. Sul lato della Torre Eiffel, troverai lo spazio dedicato all’Italia con selezioni di libri incentrate sulla letteratura italiana, molti autori che hanno fatto il viaggio.



Da non perdere lo stand B18 dietro l’Agora con la barra d’ascolto, è di gran lunga lo stand più bello.

Lo spazio “Lire ça s’écoute” riunisce sotto un unico striscione tutte le opere del comitato editori audiolibri del Sindacato Nazionale di Medicina. È anche l’unico luogo in cui la tecnologia si intreccia anche con la lettura. Vari tablet e cuffie sono disponibili per consentire ai visitatori di sperimentare la riproduzione audio.

Vedi altro

La bellissima piattaforma dedicata agli audiolibri. Esci come entri. Ci vediamo venerdì per un annuncio speciale da La Plume de Paon. Per saperne di più vai su https://t.co/vdZcVZppuz @dipendente @dipendente #Parigi @dipendente #autori @dipendente pic.twitter.com/zvO6jaKBOY – IDBOOX (IDBOOX) 20 aprile 2023

Gli organizzatori sperano che parteciperanno 100.000 persone, quindi organizza un bello spettacolo per tutti!