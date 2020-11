Ferie e contagi, la lezione di Ferragosto non è servita: dal Piemonte alla Lombardia, le regioni più povere vogliono aprire la stagione sciistica

Sono quasi tutti dentro zona rossa O arancia, e Regioni di Nord voglio aprire a sci e si oppongono l’ipotesi di governo di una “iniziativa europea” per impedire l’apertura di Stazioni di sci riproporre i problemi di questa estate, quando spiagge e discoteche hanno fornito benzina al seconda ondata infezioni. I consiglieri di Lombardia, provincia di Bolzano, Valle d’Aosta e Piemonte (tutte le regioni in zona rossa), nonché quelli del Friuli-Venezia Giulia (ora zona arancione), Veneto e Trenta (in zona gialla), ha firmato una nota allegata chiedendo di aprire il file Inverno. Le regioni, infatti, mentre io morto continuano ad aumentare, raggiungono le infezioni picco e la pressione sugli ospedali è in aumento, questa mattina hanno approvato il “linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita del stazioni e in aree sciistiche da sciatori dilettanti “.

Il giorno dopo gli annunci di Palazzo Chigi probabile frenata inserita sci, il pressione Regioni per risparmiare inverno sono aumentate le entrate: si è esposto il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, sostenendo che è possibile “trovare un file punto di equilibrio, come fanno in altri paesi ”.

“Pur consapevole delle difficoltà e delle incertezze dettate da questo momento difficile – scrivono i consiglieri – tutto il sistema turistico sta lavorando alacremente per un avvio sicuro della stagione invernale con il coordinamento dei consulenti della Funivia Val d’Aosta , Piemonte, Lombardia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ”. Lo comunicano in una nota congiunta Martina Cambiaghi (assessore allo sport e giovani della Regione Lombardia), Daniel Alfreider (vicepresidente della provincia autonoma di Bolzano), Luigi Giovanni Bertschy (vicepresidente della regione della Valle d’Aosta), Sergio Bini (Assessore al Turismo del Friuli-Venezia Giulia), Federico Caner (Assessore al Turismo della Regione Veneto), Roberto Failoni (Assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento) e Fabrizio Ricca ( Assessore allo Sport della Regione Piemonte). Alla luce, però, delle notizie riguardanti le misure che il governo intende adottare nel prossimo DPCM, secondo cui è esclusa la possibilità di aprire gli impianti di risalita per le vacanze di Natale, chiedono al governo i consiglieri delle regioni alpine rivedere questa scelta che metterebbe in crisi un intero sistema, che porta un significativo incentivo economico, sociale e professionale per tutto il Paese ”, proseguono.

I consiglieri ricordano che “Il primo importante passo – proseguono – è stato compiuto questa mattina, durante la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con l’approvazione delle linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle località e nei comprensori sciistici”. è uno degli sciatori dilettanti. Il documento individua tutte le misure di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 da predisporre per un utilizzo sicuro degli impianti di risalita nelle località, aree sciistiche e aree sciistiche in inverno “. Del resto – proseguono – “sono tante le realtà imprenditoriali legate alla stagione bianca – tra cui scuole di sci, noleggi, aziende di trasporti, alberghi e industria dell’ospitalità in genere, ecc. – che aspettano risposte per programmare la stagione invernale, e tutti coloro che insieme partecipano al grande lavoro di preparazione e messa a punto degli standard di sicurezza per sciatori e dipendenti ”. “Anche per incoraggiare quanti si impegnano in questo sforzo, oltre che per sollecitare il Governo”, le Regioni dell’Arco Alpino “intendono dare un segnale concreto all’intero sistema economico condividendo la necessità di fissare una data comune. per l’inizio della stagione bianca, tenendo conto del quadro di salute che prenderà forma nelle settimane a venire “.

Secondo Cirio lo sci è “uno sport e si può praticare in sicurezza”, per questo “potrebbe essere possibile consentire lo sci, lasciandolo chiuso bar e Ristoranti “. Domenica sera, fonti governative si erano lasciate sfuggire che “stiamo lavorando”. Iniziativa europea, evitare vacanza sulla neve, che richiama appassionati e soggiorni di sci Montagna associare con il vacanza spensierata, con serate in discoteca, la scorsa estate “.

Uno scenario che a Cirio non piace: la soluzione, a Notizie da Rai24, è “un percorso che dobbiamo percorrere insieme” con il governo. “Come sempre – ha detto il presidente della Regione Piemonte – dobbiamo cercare soluzioni di buon senso, verificare se c’è la possibilità di consentire attività sciistiche operare con rispetto, priorità, condizioni di salute “. turismo invernale – ha spiegato – è “un elemento fondamentale dell’economia” del Piemonte, “ma la salute viene prima”.

Tuttavia, ha sottolineato, “i dirigenti di fabbrica e i ristoratori durante le vacanze di Natale ne fanno la metà restituito annuale “.” Tutti noi vogliamo vivere il Natale, ma se pensiamo lo viviamo come l’estate siamo molto sbagliati: chiodo terza ondata e un terzo confinamento Non possiamo permettercelo. “E ‘” ovvio – ha concluso che se l’opzione di riapertura non viene data dovranno essere pagati qualche rinfresco e adatto per aziende e vittime di disastri “.