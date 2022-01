Euro: stai attento! QUESTO pezzo potrebbe essere prezioso

Chi non sogna la lotteria dei milioni? Ecco quanti soldi hanno vinto i più grandi vincitori della lotteria in Germania.

Controlla il tuo portafoglio! In particolare il Monete da 1 euro potrebbe essere più che interessante

Perché un certo Moneta da 1 euro potrebbe portarti fortuna. Vale molto di più di quanto potresti pensare.





Euro: una certa moneta vale molti soldi. (Immagine simbolo) Foto: IMAGO / Dean Pictures

QUESTA moneta da 1 euro potrebbe valere 5.000 euro – ce l’hai nel portafoglio?

Ancora e ancora, i collezionisti cercano monete in euro rare negli annunci Ebay. Le monete con il cambio perfetto non sono molto richieste.

I collezionisti sono spesso disposti a pagare una piccola fortuna per monete con conio difettoso. Così anche attualmente.

Come riportato per la prima volta da “wunderweib.de”, una moneta da 1 euro dall’Italia con un francobollo girato è attualmente in vendita su Ebay per 2.175 euro Libero. Anche un pezzo dalla Francia, dove lo sciopero non è posizionato erroneamente al centro, lo sarebbe 2.000 euro essere utile.

——————–







Potresti ottenere ancora di più se hai monete con doppia battuta. Alcune persone sono pronte a pagare fino a 5.000 euro.

Questo è ciò a cui devi prestare attenzione se vuoi ottenere una crema grande

Se vuoi sapere se hai davvero un piccolo tesoro nascosto nel tuo portafoglio, devi guardare attentamente.

“Wunderweib.de” ha elencato alcuni punti importanti che dovrebbero aiutarti. Devi prestare attenzione a:

caratteristiche mancanti (ad esempio se non viene stampato alcun valore nominale)

due lati identici

I punti deboli della goffratura

Anteriore e posteriore non alla stessa angolazione

Doppia goffratura (ad esempio la parola euro viene stampigliata più volte)

Decentramento (es: stelle europee troncate)

Materiale in eccesso (ad esempio piccoli bottoni sulla parte)

Allora: apri il portafoglio e dai un’occhiata! Forse sei fortunato e il nuovo anno inizia con una piccola pioggia di soldi.

