Esposizione Universale 2030: Missione conoscitiva in Italia

Una delegazione del Bureau International des Expositions (BIE) ha visitato l’Italia nell’ambito della Missione conoscitiva per esaminare la candidatura del Paese all’organizzazione dell’Esposizione Universale di Roma 2030 sul tema “Persone e Territori: Rigenerazione, Inclusione e Innovazione” .

I membri della Missione conoscitiva guidata dal Presidente della Commissione Informazione e Comunicazione, Murager Sauranbayev, hanno esaminato le informazioni presentate dall’Italia e specificate nel suo fascicolo di domanda.

Per cinque giorni, i membri della Missione d’Inchiesta hanno ricevuto informazioni dettagliate sul progetto di offerta e hanno potuto visitare il sito proposto per l’Esposizione. Hanno potuto confrontarsi anche con funzionari locali e nazionali, rappresentanti del mondo economico e membri della società civile.

Giunti a Roma il 17 aprile, i componenti della Missione conoscitiva hanno incontrato il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, nonché diversi ministri del governo, tra cui il Vice Presidente del Consiglio e il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani e Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Matteo Salvini. La delegazione è stata inoltre ricevuta dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Il Fascicolo di Candidatura dell’Italia presenta le prospettive di un’Esposizione Universale mettendo in luce le relazioni che gli individui e le comunità hanno negli ambienti naturali, artificiali o virtuali in cui vivono. L’Esposizione Universale si terrà dal 1° maggio al 31 ottobre 2030 su un’area di 155 ettari a Tor Vergata, nel quadrante sud-orientale di Roma, al confine tra città e campagna. Il comitato di candidatura prevede la partecipazione di 150 paesi e 10 organizzazioni internazionali nonché 31,5 milioni di visite durante i sei mesi dell’evento.

La Missione conoscitiva per la candidatura dell’Italia è l’ultima ad essere svolta nell’ambito della fase di valutazione delle candidature per l’organizzazione dell’Esposizione Universale del 2030, dopo quelle condotte per le candidature saudite, Arabia Saudita, Ucraina e Repubblica di Corea. Le conclusioni delle Missioni conoscitive saranno esaminate dal Comitato Esecutivo del BIE nel maggio 2023, che deciderà quindi di trasmettere all’Assemblea Generale le candidature che avrà ritenuto fattibili e percorribili. Nel novembre 2023, durante la 173a Assemblea Generale del BIE, gli Stati membri del BIE eleggeranno a scrutinio segreto tra i progetti selezionati il ​​Paese ospite dell’Expo 2030 secondo la regola “uno Stato, un voto”.

Le World Expo, conosciute anche con il nome ufficiale di Registered International Expos, sono eventi internazionali unici e senza pari, luoghi di incontro tra nazioni, che invitano a esplorare un tema universale in modo partecipativo e coinvolgente. Organizzate ogni cinque anni e per un periodo massimo di sei mesi, le Esposizioni Universali accolgono decine di milioni di visitatori, consentono ai Paesi di costruire padiglioni straordinari e trasformano a lungo termine la città ospitante.

L’ultima esposizione mondiale, Expo 2020 Dubai, organizzata sotto il tema “Connecting Minds, Building the Future”, ha registrato oltre 24 milioni di visite. La prossima Esposizione Universale si terrà in Giappone, ad Osaka, Kansai, dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 sul tema “Progettare la società del futuro, Immaginare la nostra vita di domani”.