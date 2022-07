Emozioni: alla scoperta di una spettacolare zip line in Italia

Giovedì 28 luglio, la 20 Ore ti porta alla scoperta di una zip line un po’ speciale in Italia poiché collega due montagne. Una volta in aria, la vista è sontuosa.

È un’attività per turisti desiderosi di sensazioni forti ed estreme. Una Teleferica in Italia collega due montagne. Arroccato a 400 metri di altezza, regala una vista di un paesaggio magnifico alle persone che lo utilizzano. Il carrello è agganciato solo a due cavi per garantire la sicurezza degli occupanti. 1,5 chilometri percorsi in soli 70 secondi è velocissimo, ma la sensazione di velocità è incredibile con una velocità di 120 km/h raggiunta durante il viaggio.



Non tutti hanno accesso a questo particolare viaggio poiché l’età minima richiesta è 16 anni e devi pesare tra i 40 ei 120 chili. Alcuni scelgono di eseguire questa attrazione in coppia, un’attività che può essere svolta solo se entrambe le persone hanno lo stesso peso. Adornare al materiale e alla pendenza, stesso i non atleti possono godere di essere sul Teleferica. “E’ un’esperienza straordinaria, fin dall’inizio una vista da capogiro e poi la velocità che si stabilizza abbastanza velocemente”analizza un uomo che ha appena compiuto la traversata sul Teleferica. Per i paesi relativamente poco frequentati dai turisti in questa regione delle Dolomiti di Sud, questo Teleferica rappresenta una significativa opportunità economica.