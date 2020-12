Elisabetta Gregoraci lascia la casa di #GFVIP – Grande Fratello VIP

Il tempo stringe ei proiettori di Cinecittà tornano a puntare su Porta Rossa da dove Elisabetta, dopo aver salutato i suoi compagni di viaggio, abbandonerà definitivamente la VIP House del Grande Fratello.

Per la concorrente è infatti giunto il momento dei saluti e Alfonso, riaprendo il collegamento, invita Elisabetta a restare sola in soggiorno per mostrarle alcuni dei commenti dei suoi compagni di avventura sulla sua decisione di lasciare la casa.

Le parole dei vip commuovono Elisabetta che, senza trattenere le lacrime, si rivolge ad Alfonso dicendo: “Adoro ognuno di loro sono sincero, anche se a volte litighiamo, hanno reso tutto indimenticabile” mentre il padrone di casa lo invita nella Mystery Room per un’ultima sorpresa.

Elisabetta quindi, aprendo la porta della misteriosa camera da letto, trova la foto del bacio tra lei e Pierpaolo durante la prima prova premia e, trovando un biglietto, su suggerimento di Alfonso, scrive una dedica per il compagno di avventura: “Questa foto che trovo bellissima, il nostro unico bacio, ma devo ammettere che siamo davvero belli da vedere”.

In seguito, però, Alfonso, deciso a riunire un’ultima volta i due amici speciali, chiama Pierpaolo per invitarlo a unirsi a lei: “Go to Mystery è qui per te” mentre il concorrente che corre ad abbracciarla si emoziona quando vede la foto del loro bacio: “Voglio questo!” mentre l’host risponde: “Puoi portarlo a casa”.