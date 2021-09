Elezioni tedesche: la protezione del clima non sarà facile con nessun partner

Cosa dice la portavoce dei Verdi Catherine Goering-Eckard

attuare le proprie misure di protezione clima dopo, dopo elezioni Non sarà facile con nessuno dei potenziali partner dell’alleanza dal punto di vista del rappresentante parlamentare di la verdura Catherine Goering Eckard.

“La determinazione a proteggere il clima, come abbiamo visto negli ultimi anni e nel periodo parlamentare, non è molto grande”, ha detto oggi a margine del raduno “Fridays for Future” nella città della Germania orientale. politico verde.

Quando gli è stato chiesto se sperava che la coalizione SPD-Verdi-Sinistra avrebbe reso più facile raggiungere gli obiettivi climatici rispetto a un’alleanza con i Cristiano Democratici e i Cristiano Socialisti (CDU/CSU), ha detto: “Non sarà facile. Con nessuno”.

Göring Eckard ha affermato di non vedere le proteste per il clima in centinaia di città tedesche come una campagna a sostegno dei Verdi. “La crisi climatica non sta aspettando i giorni delle elezioni o i negoziati di coalizione, è già lì”, ha detto.

In risposta alle critiche secondo cui la piattaforma elettorale verde non è sufficiente per raggiungere l’obiettivo di 1,5°C dell’accordo di Parigi sul clima, ha affermato: “Il programma elettorale verde è il più ambizioso, stiamo arrivando a 1,5°C. Nel corso del Nei prossimi quattro anni, l’obiettivo dei Verdi è quello di ottenere il più possibile: “Certo, alcune misure dovranno essere adattate, ma è fondamentale iniziare ora”.