“El canal no tiene nada que ver en esto”

Enlace Canal 21, que dirige la familia del reverendo Guillermo Osorno, confirmó este miércoles a través de un comunicado que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló, por medio del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), su licencia en televisión abierta.

De la misma manera, Radio Nexo, también vinculada a Osorno, emitió un comunicado informando la cancelación de su frecuencia 89.5 en FM.

Osorno fue uno de los seis candidatos que participó el pasado domingo, 7 de noviembre, en las votaciones generales que ratificaron en el poder a Ortega y Murillo por cinco años más, pero el reverendo dijo el martes en conferencia de prensa que desconocía los resultados de esos comicios.

Según los comunicados de Canal 21 y Radio Nexo, Telcor hizo una visita a las antenas del medio televisivo, ubicadas en El Crucero, para realizar una supuesta «inspección de rutina».

“Ayer mismo emitieron comunicado indicando causal de cancelación de nuestra licencia en Tv set señal abierta. Ante el argumento del comunicado, el día de hoy, nos presentamos a oficinas de Telcor con evidencias y pruebas que reflejan que estamos operando correctamente sin embargo, de forma arbitraria, cancelaron nuestra licencia en Television señal abierta”, indicó el escrito.

Comunicado de Canal 21.

Nada que ver, dice Osorno

LA PRENSA logró comunicarse la noche de este miércoles con Osorno, quien confirmó que Telcor les canceló las licencias del canal y de la radioemisora que tenían desde hace más de 30 años.

“Ahora nos mandaron a notificar que nos mandaban a cancelar la licencia y que no quieren que transmitamos nada. Y este es un problema, porque este canal no es mío, ni la radio. Somos parte de una cadena mundial que existe de medios cristianos. Yo incluso, tanto tiempo que he estado aquí y no he devengado salario, porque es un servicio a la obra de Dios”, manifestó el reverendo.

Al preguntarle si considera que la medida fue en represalia por lo que dijo el martes sobre las votaciones, Osorno indicó que no considera haber hecho algo malo y que además los medios de comunicación afectados no tienen nada que ver con política.

“Pero ideay, ustedes saben el gobierno que tenemos acá. Y si no compaginas con ellos, no estás de acuerdo con lo de ello. Yo no he cometido ningún delito. Ni el canal tiene que ver nada, porque el canal no me pertenece a mí, le pertenece a Dios, así como en todos los países, pues, que lo que somos es simplemente mayordomos”, aseveró.

“Bueno, es que lo que está a la vista no necesita de anteojos”, refirió sobre el resultado de las elecciones, en las que Ortega se declaró ganador, pese a que esos comicios han sido ampliamente cuestionados por la comunidad internacional.

Comunicado de Nexo.

“Porque qué cosa mala hemos hecho. No hemos hecho nada malo. Y qué tiene que ver el canal en esto. El canal tiene un sistema de que incluso nunca se pasa anuncios políticos ni de otra clase, menos anuncios políticos. Yo tengo un programa los martes y los jueves y desde que comencé la campaña política no volví a aparecer, aunque no se habla de política. Yo lo que hablo es de la fe cristiana. Pero, aun así, tenemos por política que, si yo estaba participando, no podía salir en la programación cristiana ahí, hasta que terminara el proceso electoral”, contó el también dirigente del Partido Camino Cristiano Nicaragüense.

Dijo que a pesar de tomar todas esas precauciones, después de la conferencia del martes, “llegaron (funcionarios de Telcor) a El Crucero, donde están nuestras plantas, tomaron nota, y después solo nos llegó la notificación de que nos presentáramos hoy (miércoles). Mis hijos fueron, se presentaron, y les dijeron que volvieran en la tarde, solo para decirles que fue cancelada la licencia del Canal 21 y de Radio Nexo”, comentó Osorno.