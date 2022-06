La regina arriva a Windsor quattro giorni prima delle celebrazioni del Giubileo di platino | Notizie dal Regno Unito

La regina è tornata al Castello di Windsor in vista delle sue celebrazioni per il giubileo di platino questa settimana.

La regina, 96 anni, è stata fotografata all’aeroporto di Aberdeen, dopo aver soggiornato a Balmoral, la sua casa scozzese, per alcuni giorni prima dell’inizio delle celebrazioni per il suo 70° regno.

Poi è stata nuovamente arrestata dopo essere stata portata al Castello di Windsor.

Le celebrazioni si svolgono durante i giorni festivi per quattro giorni a partire da giovedì.

Giubileo finale: le apparizioni “molto limitate” di Harry e Meghan; Tom Hanks rivela “Il cocktail preferito della regina”

Trooping The Colour è il primo evento, con migliaia di persone attese nel centro di Londra per sfilare per il compleanno della regina, lo sfarzo e il Queen’s Festival.

Il re viene portato al castello di Windsor



La regina apparirà in seguito sul balcone del palazzo per il tradizionale volo aereo della RAF.

Giovedì sera, 2.000 paesi, villaggi e città accenderanno insieme dei fari quando uno verrà illuminato a Buckingham Palace alle 21:45.

Venerdì ci sarà una messa di ringraziamento alla Regina nella Cattedrale di St Paul.

Il Golden State Bus percorrerà le strade di Londra per la prima volta in 20 anni quando sarà in cima al concorso di bellezza di domenica



Martedì si sono svolte le prove per la competizione



Non ci sarebbe stato un viaggio cerimoniale per il servizio, poiché Sua Maestà ha scelto di non salire i ripidi gradini, utilizzando invece un ingresso alternativo.

Si terrà quindi un ricevimento presso la Guildhall.

I fan dei Royal hanno già iniziato a campeggiare al centro commerciale, nonostante la pioggia, per ottenere la posizione migliore per i festeggiamenti.



Per un’occasione così grande, sono i piccoli dettagli che contano – i piccoli dettagli… A Legoland Windsor, si preparano per le loro piccole regine e la villa si veste per festeggiare



L’amore della regina per i cavalli è ben noto e potrebbe fare un’apparizione sabato al Derby Day all’ippodromo di Epsom Downs nel Surrey.

Il derby è l’unica delle cinque gare pianeggianti che la Regina non ha vinto con uno dei suoi cavalli. Se partecipa, sarà accolta da una guardia d’onore composta da un massimo di 40 dei suoi cavalieri passati e presenti.

Più tardi quel giorno, 22.000 persone parteciperanno alla festa del platino a Buckingham Palace.

Un set di bambole corgi creato per l’evento del Giubileo



Ed Sheeran presiederà l’inno nazionale fuori dal palazzo domenica



Le stelle sono forti per la regina

Il concerto inizierà alle 20 di sabato e guarda Il ritorno della rock band Queenil cui cantante Brian May ha cantato sul tetto di Buckingham Palace per il precedente concerto a palazzo nel 2002.

Sir Elton John apparirà in una performance preregistrata, con star che si esibiranno dal vivo tra cui Alicia Keys, Neil Rodgers e Andrea Bocelli.

Saranno presenti Doran Doran, Hans Zimmer, Ella Air, Craig David, Mabel, Elbo e George Ezra, oltre alla recente star britannica dell’Eurovision Sam Ryder.

Prova finale per la Parata Giubilare



I festeggiamenti del Giubileo si concludono domenica pomeriggio con una massiccia sfilata della Regina nel centro di Londra.

Lungo la strada di 3 km dall’Abbazia di Westminster a Buckingham Palace, un esercito di 10.000 volontari, ballerini, musicisti e membri dell’esercito racconterà la storia dei suoi 70 anni di governo.

Cassette postali decorate con temi mistici giubilari sono apparse in tutto il paese



Alla conferenza partecipano circa 150 “tesori nazionali”, tra cui Gary Lineker, Bill Bailey, Alan Techmarsh, Sir Cliff Richard, Torville e Dean.

La regina dovrebbe riapparire sul balcone del palazzo mentre il pubblico e le stelle riunite cantano l’inno nazionale guidato da Ed Sheeran.