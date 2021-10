Eden Hazard lascia il gruppo Devils e non affronterà l’Italia

Il giocatore del Real Madrid si è infortunato giovedì al 75′ della semifinale della Nations League contro la Francia.

belga









Pubblicato il 10/8/2021 19:07 Tempo di lettura: 2 min



LIl capitano Eden Hazard e Thomas Foket lasciano la selezione dei Red Devils, che domenica pomeriggio a Torino (ore 15) affronteranno l’Italia nel match per il 3° posto nella Nations League, ha annunciato venerdì sera l’Unione belga.

Hazard è stato sostituito da Leandro Trossard al 74′ nella semifinale persa per 2-3 contro i campioni del mondo di Francia giovedì. Hazard aveva già preso una botta nel primo tempo e il capitano dei Red Devils sembrava soffrire. Se avessimo già temuto un nuovo infortunio al tendine del ginocchio, alla fine non sarebbe stato nulla … Infatti, secondo i nostri colleghi fiamminghi di Het Laatste Nieuws, i Brainois alla fine non avrebbero subito alcun infortunio serio.

Thomas Foket non ha giocato contro i Blues, ma sta tornando anche al suo club, lo Stade de Reims. Foket si è unito alla selezione all’inizio della settimana per sostituire l’infortunato Thomas Meunier. Contro la Francia, invece, gli è stato preferito Timothy Castagne come terzino/ala destra.

Dopo questi due pacchetti, il ct della nazionale Roberto Martinez ha ancora diciotto giocatori in campo per la sfida di domenica contro la Nazionale, che ha eliminato il Belgio nei quarti di finale degli ultimi Europei.