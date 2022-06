Ecomondo e Key Energy 2022 (Italia) per affrontare le sfide ambientali in Nord Africa e Africa Sub-Sahariana

Dal cambiamento climatico a Raccolta differenziata Dai materiali, passando per i combustibili fossili e le energie rinnovabili. Alcune delle discussioni si concentreranno sulle sfide e le opportunità ambientali nei paesi dell’Africa settentrionale e subsahariana.Ecomundo E il interruttore di alimentazione 2022 (Italia, Fiera di Rimini, 8-11 novembre), eventi IEG – Gruppo Esposizioni Italianeuno standard europeo per la trasformazione ambientale ed energetica.

“La mostra più completa nel campo dell’economia circolare e delle energie rinnovabili, una piattaforma di business e di ricerca, secondo l’amministratore delegato di IEG, Corrado Beraponi, diventerà infatti una vera e propria sinossi per lo scambio di opportunità e reti tra Europa e Africa”.

I visitatori potranno usufruire di un importante programma di conferenze mondiali, con la partecipazione in particolare Commissione europeasviluppato dai comitati tecnico-scientifici di Ecomondo e Key Energy, guidati da Fabio Fava E il Gianni Silvestri. Programma di convegni e seminari, dove i campioni saranno istituzioni internazionali, nazionali e locali, aziende pubbliche e private e un mondo scientifico.

Ambasciate, governi e istituzioni africane si incontreranno il 2e edizione di “Crescita verde per l’Africa”: Nel programma, opportunità di crescita nelle aree “Green Hydrogen” e “Water Energy and Food Nexus”, con i temi evidenziati dall’economia circolare e dall’imprenditorialità per le giovani generazioni, con l’integrazione sempre più importante dell’Africa nei circoli dell’economia mondiale . L’incontro è organizzato da RES4Africa e dal Comitato Scientifico di Ecomondo-Key Energy con il supporto di Agenzia per il Commercio Italiano ITAIl Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della Trasformazione Ambientale.

La transizione energetica dal carbone troverà il suo posto Il passaggio alla carbon neutrality » L’evento guidato dal gruppo di lavoro Bio-, Nano- and Converging Technologies (BNCT) diOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico Sulla necessità e l’urgenza di una strategia globale di gestione del carbone per il settore chimico che regoli un approccio sostenibile all’economia circolare.

Sarà inoltre presente la Commissione Europea ” Progetti idrici in Europa: azioni per la scarsità d’acqua e la siccità (attenzione al Mediterraneo) », organizzato con Water Europe su progetti finanziati dall’UE sulle sfide idriche; sessione pomeridiana guidata da Francesco Fatone.

