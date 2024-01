“È Spider-Man nella vita reale!” »: Gli scienziati stanno aprendo la strada a nuovi orizzonti riproducendo artificialmente con successo la seta del ragno

La seta di ragno può avere molteplici usi. Alcuni ricercatori giapponesi hanno recentemente rivelato di aver acquisito la capacità di realizzare ragnatele artificiali: un processo complesso, ma che potrebbe rivelarsi molto utile.

Se hai familiarità con i fumetti di Spider-Man, lo sai : Peter Parker può avere acuti sensi di ragno ed essere agile come un ragno, ma ce l'ha ancoraDeve ancora progettare da solo i suoi lanciatori web e le materie prime che li accompagnano.

Ebbene, i ricercatori hanno scoperto il RIKEN Center for Sustainable Resource Science e il RIKEN Leading Research Group dal Giappone, Assomiglia un po' a Spider-Man nella vita reale! Infatti, hanno sviluppato la seta di ragno utilizzando una ghiandola artificiale. Soggetto Nuovo Atlante evidenzia questo processo estremamente complesso, Perché si basa sugli stessi processi biologici riscontrati nei ragni.

Riprodurre la natura, una sfida difficile

In natura, i ragni producono fluidi fini che formano la seta quando essiccati all'aria. “In questo studio, abbiamo tentato di imitare la produzione naturale della seta di ragno utilizzando la microfluidica, che prevede il flusso e la manipolazione di piccoli volumi di fluido attraverso canali stretti”.“, spiega Keiji Numata, uno dei ricercatori principali. “In effetti, si potrebbe dire che la ghiandola della seta del ragno funziona come una sorta di dispositivo microfluidico naturale.”

L'articolo è stato pubblicato sulla rivista

naturaLo conferma Gli scienziati dovevano capire con precisione come i ragni riproducono il loro meccanismo superando alcuni ostacoli. Un errore che è stato commesso è stato quello di usare la forza per spingere le proteine ​​attraverso il sistema microfluidico, cosa che si è ritorta contro. Ma una volta risolto questo problema, Si è scoperto che il risultato era vicino alla seta del ragno originale.

Ragnatela (Immagine: Dall-E)

Quali sono gli usi della seta di ragno artificiale?

Non ci sono dubbi sull'oscillazione da un edificio all'altro con questa seta di ragno artificiale! Tuttavia, poiché ha proprietà vicine alla versione naturale, è leggero, molto flessibile e aderenteResistenza più forte dell'acciaio. Le destinazioni d'uso sono molteplici: Produzione di tessuti più rispettosi dell'ambienteprogetto Lenti ottiche più efficienti O Nuovo materiale per cucire O legamenti artificiali.

“Idealmente, vogliamo avere un impatto reale”.Keiji Numata ha detto. “Per raggiungere questo obiettivo, dovremo sviluppare la nostra metodologia di produzione della fibra e renderla un processo continuo. Valuteremo anche la qualità della nostra seta di ragno sintetica utilizzando diverse misurazioni e apporteremo ulteriori miglioramenti da lì.” Qualificato come “Altamente ripetibile”, Così questa seta di ragno artificiale può aprire nuovi orizzonti in molti campiIl tutto senza essere morsi da un insetto radioattivo. Mi dispiace per Peter Parker!