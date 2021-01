Derby di Roma e Italia questo fine settimana, il Milan a Cagliari per decollare?

Dopo la settimana di Coppa Italia, la Serie A riprende i diritti con una 18 ° giornata ricca di prestazioni e già decisiva per molte squadre. Da questa sera l’Olimpico accoglie il Lazio e ilAS Roma per un derby romano aromatizzato alla Champions. I giallorossi sapranno se potranno anche prendere in considerazione la possibilità di giocare per lo scudetto e i biancocelesti se potranno puntare nuovamente alla top 4. Sabato sarà una giornata pericolosa per Bologna, Torino e Udinese, tre squadre che hanno un bisogno vitale di punti e che affronteranno squadre in condizioni migliori, ilHellas per il Felsinei, vivacizzare per i Granata e Sampdoria per i friulani.

Domenica il Napoli riceverà un Fiorentina che si è appena svegliato contro il Cagliari con l’obiettivo di restare in contatto con il primo. Alle 15h, Crotone, ultimo, riceverà Benevento, 10 °, mentre Sassuolo si troveranno ad affrontare Parma in un Derby emiliano dove la grande squadra non è più quello che pensiamo. L’Atalanta avrà anche la possibilità di restare in contatto con i primi posti ospitando un Genova sul pendio ascendente. Il momento clou della giornata sarà comunque il Derby italiano che si terrà alle 20:45 a San Siro tra un Inter, secondo, ma sempre metà fico, metà uva e a tu che finalmente sembra aver trovato il carburante giusto. Per porre fine alle ostilità, fai largo capi Milano chi visiterà un Cagliari che resta su 4 sconfitte di fila e che si trova in una situazione di classifica particolarmente delicata.

Vogliamo vedere:

Chi sarà il re di Roma: La stampa italiana ha dato molto risalto ai due allenatori, Inzaghi e Fonseca, in vista del Derby di questa sera. Ognuno con le proprie idee e problemi, cercherà di permettersi questa partita molto speciale, per il proprio futuro ma anche per un posto in Champions League.

Chi dell’Inter o della Juve è l’anti-Milan: Mentre restano 7 partite senza vittorie contro la Juve, i nerazzurri devono segnare un duro colpo per mettere a tacere le critiche e dimostrare di essere proprio il principale avversario del Milan nella corsa al titolo. Ma attenzione perché i bianconeri non sono mai così forti come nelle partite che contano.

Se il Torino sta per uscire dall’acqua: Questo è il grande enigma di questo campionato. Come può una squadra come il Torino finire penultima a due giorni dall’andata? Eppure questa è la realtà e l’incontro di sabato contro lo Spezia Calcio si preannuncia già decisivo per il prosieguo della stagione e forse per il futuro di Giampaolo.

la storia divertente:

Sono passati più di 4 anni da quando l’Inter è riuscita a battere la Juventus. Era il 18 settembre 2016, Franck de Boer era sulla panchina dei nerazzurri, e furono Perisic e Icardi (2-1 alla fine) a offrire quest’ultima gioia ai tifosi del Beneamata. Sta iniziando ad oggi.