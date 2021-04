Da Chagas a Nicolelis: il giovane mentore di 52 brasiliani che hanno contribuito alla scienza

Guilherme Amado è passato tramite O Globo, Veja ed Extra. Ha ricevuto i premi ISO e Tim Lopez per il giornalismo investigativo. È JSK fellow presso la Stanford University e membro dell’International Consortium of Investigative Journalists. Si trova tra Brasilia, San Paolo, Rio e ovunque c’è una bella storia da raccontare.

Per conto della colonna, Eduardo Barreto ha lavorato per O Globo e per i siti Crusoé e Poder360. Ha anche collaborato con Associated Press e O Estado de S. Paulo. Ha studiato all’Università di Brasilia e alla London School of Journalism. La sua sede è nella capitale federale, dove cerca storie di potere.