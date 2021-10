Creta – Heraklion: una fattoria di cannabis situata vicino a EL.AS.

Sequestrate 454 piantine – sono in corso le indagini per individuare e arrestare i colpevoli

È stata rilevata la coltivazione di piantine bacchette Nel Heraklion, Creta durante la formattazione operazione di polizia Nella sua area boschiva Il comune di Viano.

Hellas Bella: un uomo di 54 anni coltivava cannabis in un campo straniero Bella: un uomo di 54 anni coltivava cannabis in un campo straniero

Sono in corso le indagini

Il processo è stato organizzato dopo aver utilizzato i suoi dati Servizio di persecuzione antidroga di Heraklion Con la polizia che ha finalmente identificato, in tre aree appositamente progettate, l’azienda agricola composta da Quattrocentocinquantaquattro piantine di canapa, in piena crescita fino a un’altezza di 2,5 metri, che furono sradicati e confiscati. Le indagini sono ancora in corso per individuare e arrestare i colpevoli, mentre l’indagine preliminare è condotta dal Dipartimento per l’accusa in materia di droga del Sotto-Direttorio per la sicurezza di Heraklion.

tutte le novità

Testimonianze e foto del brutale attacco dell’estrema destra ai manifesti del KNE

Chara Charalambos: primo preside a “rompere” gli stereotipi per mezzo secolo ad AUTh

Assegno per figli A21 OPEC: aumento beneficiari e importi – Esempi

SMM: Passeggeri segreti – le “spie” ad Atene hanno trovato lavoro

Gordon Ramsay: Cosa ha detto nonna Katina al World Open che era arrabbiata per il suo cibo?