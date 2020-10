Coronavirus, Trump ricoverato in ospedale: “Stanchi ma di buon umore, da lì lavorerà”. Per ora, nessun trasferimento di potere a Pence

Il Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump è stato ricoverato per precauzione in un ospedale militare poche ore dopo la notizia della sua positività al coronavirus: è stato trasportato “in via precauzionale”, in quanto il casa Bianca, Al Walter Reed Medical Center, noto come Ospedale dei Presidenti. Trump “continuerà a lavorare da lì”, ha sottolineato la portavoce. Kaleygh mcenany. Informazione che si aggiunge ad un’altra precisazione che la Casa Bianca ha voluto portare: non ci sarà alcun passaggio di poteri al vicepresidente Mike pence. Il presidente “rimane stanco ma di buon umore” e si sta sottoponendo a una terapia sperimentale con anticorpi sintetici ritenuta incoraggiante “, ha detto il suo medico personale. Sean Conley, mentre alcuni media hanno riferito che aveva la febbre. Anche la first lady Melania risultato positivo: ha “un leggero tosse e mal di testa”. Il primo effetto sulla campagna elettorale presidenziale, prevista tra un mese esatto, è che il suo sfidante democratico, Joe biden, rimuove temporaneamente i punti negativi sulla sedia.



Coronavirus, Trump per la prima volta in pubblico con maschera in visita all’ospedale militare





Il presidente Donald Trump indossa una maschera mentre cammina lungo un corridoio durante una visita al Walter Reed National Military Medical Center a Bethesda, Md. Sabato 11 luglio 2020 (AP Photo / Patrick Semansky)

È stato lo stesso Trump giovedì sera a riassumere Twitter il mondo della sua infezione, poche ore dopo aver annunciato che era stato testato Melania ed essere in quarantena in attesa dei risultati dei campioni. Un controllo deciso dopo il contagio probabilmente contratto da Speranza Hicks, il consigliere più fedele che segue il presidente come un’ombra, in questi ultimi giorni ovunque, anche a bordo delAir Force One.

È una notizia scioccante che scuote l’America e immediatamente i mercati, gettando un’ombra sull’ultima parte dell’ormai gravemente minacciata campagna elettorale. Il 74enne presidente “è in grado di continuare in carica senza interruzioni”, ha subito detto il suo medico personale. “E ‘al lavoro e resterà al lavoro”, ha assicurato il capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows. I suoi sintomi sono luce – il messaggio filtrato fin dall’inizio dall’entourage del presidente – e fa sperare in una rapida ripresa. Ma nel frattempo il vicepresidente Pence, a sua volta subito testato e risultato negativo, lo è stato mettere in allarme precoce, nel caso in cui la situazione peggiorasse improvvisamente. Finora è stato confermato il suo primo e unico duello televisivo con il candidato vicepresidente Kamala harris, mercoledì prossimo alle Utah.

Inevitabilmente, tutte le candidature elettorali per le prossime ore furono saltate per il momento, poiché il presidente avrebbe dovuto partecipare a un evento a Trump Hotel di Washington quindi nello stato chiave di Florida. Infatti una sospensione della campagna di rielezione che, in questa fase, non sappiamo quando e se mai potrà riprendere normalmente, dalla partecipazione alla prossima dibattiti presidenziali dal 15 ottobre al Miami e 22 a Nashville. Con il leader dei senatori repubblicani, Mitch mcconnell, che avanzano l’ipotesi di confronti a distanza.

Nel frattempo, il casa Bianca che tra giovedì e venerdì era a notte di angoscia e paura, per paura di scoprirne uno vero epidemia dentro. Ma con il passare delle ore la preoccupazione si è placata, i test sono risultati negativi per tutti coloro che, nei giorni scorsi, ci sono stati vicini Hope Hicks e la coppia presidenziale: non solo il vicepresidente Pence e sua moglie, ma anche Ivanka Trump e suo marito Jared kushnere i ministri della giustizia William barr e il Tesoro Steve mnuchin. Un altro punto negativo è Barron, il figlio di 14 anni di Paperino e Melania che vive con loro ala est della residenza presidenziale. Positivo solo un giornalista e un membro dello staff che appartiene alla parte inferiore della zona centrale.

Ma è stato anche verificato Joe biden, che ha condiviso la stessa scena con il presidente martedì sera durante il primo duello televisivo al Ohio: il candidato democratico, 77 anni, è il risultato negativo, così come sua moglie Jill e il tuo compagno di corsa Kamala Harris. Biden, che dopo gli insulti di martedì sera ha inviato a Trump gli auguri di pronta guarigione, può quindi proseguire tranquillamente la sua campagna elettorale, che lo vede impegnato in stati chiave e in bilico come il Michigan. “Non devi essere duro con il virus, ma indossa la maschera e seguire tutte le altre raccomandazioni delle autorità sanitarie ”, ha dichiarato aprendo una riunione Grandi rapide. La positività di Trump, ha aggiunto, è un “avvertimento rinvigorente per tutti noi che dobbiamo prendere sul serio il virus”.

Stiamo ora cercando di ricostruire come sono andate le cose. Secondo alcuni media, citando fonti vicine alla campagna elettorale di Trump, la Casa Bianca era consapevole della positività di Hicks già mercoledì sera, tanto che quel giorno, al ritorno da una riunione in Minnesota, il consigliere avrebbe viaggiato in una cabina separata dalAir Force One, quindi uscendo dal retro dell’aereo quando si arriva alla base di Andrews. Nonostante ciò, Trump non è andato immediatamente in quarantena, ma è volato nel New Jersey il giorno successivo per partecipare a un evento di raccolta fondi. Fu lì che, secondo quanto riferito, ebbe i primi sintomi, con un raffreddore e alcuni colpi di tosse. La decisione di sottoporsi al test, dunque, solo dopo il suo ritorno alla Casa Bianca a fine serata. Ovviamente non era quello Sorpresa di ottobre in cui il presidente degli Stati Uniti sperava di cambiare la sua campagna nella corsa finale al 3 novembre. I prossimi giorni diranno se il Paperino può uscire di nuovo da una situazione da incubo.