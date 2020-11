Coprifuoco e nuovo Dpcm, alle 18:00 o alle 21:00? Richieste a Conte- Corriere.it

Coprifuoco con chiusura di tutte le attività probabilmente tutti 21, ristoranti chiusi la domenica a pranzo, capacità mezzi pubblici 50%, fermate per musei e mostre nei giorni festivi e nei giorni precedenti i giorni festivi,istruzione a distanza per le scuole superiori. Dopo la comunicazione fatta dal Ministro della Salute Roberto Speranza ai governatori durante la riunione di sala di controllo e il confronto con i capi delegazione, sono le ipotesi di nuove misure nazionali che emergono e che verranno messe in bianconero nel nuovo Dpcm che dovrebbe essere firmato martedì