Con l’Issimo 45, Fantic si lancia nel motorino elettrico

Finora concentrato sulla sua gamma di biciclette a pedalata assistita, il marchio italiano Fantic entra nel segmento del ciclo con la Issimo 45.

Già dotata di un’ampia gamma di due ruote elettriche, l’italiana Fantic amplia la sua offerta con il nuovo Issimo 45. Derivato dall’Issimo, classificato tra i VAE, questa versione “45” si distingue per la velocità massima di 40 km/ h. Una performance che colloca la macchina nella categoria delle bici elettriche veloci o delle speed-pedelec. In Francia, questo impone l’uso di casco e targa. In definitiva assimilato ad un piccolo 50, l’Issimo 45 può essere guidato a partire dai 14 anni dai titolari di patente AM.

Fino a 100 km di autonomia

Per quanto riguarda la parte tecnica, la potenza del motore è stata aumentata a 500 watt. Fornita dal gruppo cinese Bafang e integrata nella guarnitura, sviluppa fino a 120 Nm di coppia ed è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 600 Wh che offre fino a 50 chilometri di autonomia con una sola carica. Disponibile come accessorio, una seconda batteria di identica capacità raddoppia l’autonomia.

Per far avanzare la macchina, l’utente può optare per i pedali, il grilletto dell’acceleratore singolo o una combinazione dei due. Sono disponibili in totale quattro modalità di guida:

Strada che permette di raggiungere una velocità massima di 40 km/h,

che permette di raggiungere una velocità massima di 40 km/h, Collina per sfruttare la massima coppia in salita,

per sfruttare la massima coppia in salita, Zero che sottrae assistenza al motore per pedalare con la sola forza dei polpacci,

che sottrae assistenza al motore per pedalare con la sola forza dei polpacci, ausilio per la deambulazioneche consente alla macchina di avanzare senza doverla spingere.

Sulla parte del ciclo, il Fantic Issimo 45 è montato su pneumatici tipo fat-bike da 20 pollici. Per il resto, riceve una trasmissione Enviolo integrata nel mozzo della ruota posteriore e una forcella ammortizzata da 80 millimetri.

Fatto in Italia

Assemblata negli stabilimenti di Motori Minarelli in Italia, la nuova speed-bike di Fantic sarà prodotta su una nuova linea di produzione. Chiamato V4, è dedicato a tutti i veicoli green del marchio.

In termini di prezzi, il Fantic Issimo 45 viene annunciato da € 3.590. Probabilmente un po’ caro per un modello paragonabile a un piccolo 50 cyclo.

E lei ? Cosa ne pensate del nuovo modello di Fantic? Saresti pronto a fare il grande passo?