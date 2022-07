OPINIONE. Dopo la vittoria sull’Italia, la Georgia dovrebbe (finalmente) partecipare al Torneo 6 Nazioni?

Questo è un dibattito che si potrebbe pensare sia vecchio quanto il mondo. Tuttavia, sono passati solo pochi anni da quando sono emerse le discussioni che circondano congiuntamente Italia e Georgia, anche se hanno guadagnato terreno nelle ultime 3 stagioni. C’è da dire che i 7 anni di scarsità della Squadra hanno sostenuto la causa che prevede l’istituzione di una diga tra l’ultimo del Torneo 6 Nazioni e il vincitore del cosiddetto “Torneo B”. Ed è vero che se i puristi lo spazzano via in nome della tradizione, non possono ignorare nemmeno le prestazioni della Georgia, vincitrice di tutti i campionati europei di rugby per 15 anni, tranne che nel 2017, dove la Romania aveva tirato fuori il tappeto da sotto lui all’ultimo minuto dell’ultimo giorno.

VIDEO. STORIA! Grazie in particolare a un Niniashvili delle big night, la Georgia batte l’Italia

E mentre sono diverse stagioni che molti osservatori aspettano un confronto diretto tra la squadra che ha registrato 36 sconfitte consecutive nel Torneo e quella che sorvola la sua anticamera, finalmente hanno avuto la risposta. Il 10 luglio, a Batumi, sulle rive del Mar Nero, i Lelos vinsero 28 a 19 contro gli Azurris. E senza tremare, per favore. Dopo un ottimo avvio di gara, un secondo periodo controllato e soprattutto il talento dell’immancabile Davit Niniashvili – autore di 2 eccezionali sfondamenti – i georgiani hanno vinto davanti a una cornice inedita e inebetiti. Una celebrazione eccezionale per il rugby caucasico, a cui si è unito anche la leggenda Mamuka Gorgodze dopo il fischio finale.

“La partita controItalia è stato importantissimo perché ci ha permesso di battere per la prima volta una grande nazione di rugby, che aveva battuto anche il Galles durante il Torneo 6 Nazioni (21-22)spiega a Rugbyrama l’ex 38enne originario di Tolone. […] Questo incontro è stato pazzesco, c’erano 20.000 persone allo stadio e un’atmosfera straordinaria… La gente ama i Lelos qui. Il rugby sta diventando sempre più popolare in Georgia.“Migliore e come si vede dai Mondiali 2019 per chi segue regolarmente il Rugby Europe Championship, questa perla del Caucaso non è più altro che una nazione di pilastri. Finalmente 3/4 affollano i migliori campionati europei e la schiusa di Kveseladze in Gloucester o Lobzhanidze e Abzhandadze in Brive ne è l’esempio. L’emergere di Davit Niniashvili è un vantaggio per la selezione e offre per la prima volta nella sua storia un 3/4 che può aspirare a diventare un top player mondiale level.Un ragazzo che, con la Nazionale, passa il tempo a sbloccare situazioni e ad offrire altre prospettive a una squadra spesso derisa per la debolezza della sua linea offensiva.

VIDEO. Il momento straordinario in cui Niniashvili ha rimandato i 120 chili di Etzebeth alla Rade!

Allo stesso modo, ora i Lelos hanno anche una certa profondità in panchina in posizioni chiave. Soprattutto nella mischia, dove Gela Aprasidze è un vero blaster ogni volta che entra in gioco, e offre anche alla Georgia un artigliere a lunga distanza che molte nazioni potrebbero invidiargli. Allo stesso modo l’ala Akaki Tabutsadze è un finisher che sarebbe tutt’altro che ridicolo nella Top 14″.Le cose cambiano, nel nostro rugbycontinua Gorgodze. Lo scorso novembre, anche i francesi hanno potuto vederlo visto che erano agganciati fino alla fine Bordeaux. Ma l’arbitro non è stato molto gentile con noi quel giorno e il punteggio non doveva essere così pesante (41-15)… […] Nel processo, abbiamo persino disegnato contro il Figi (15-15). Ma era la grande squadra delle Fiji! Tutto ciò di cui avevano bisogno era Radradra!“

WTF. Il giorno in cui Mamuka Gorgodze ha portato un coltello negli spogliatoi dell’RCT

È vero che quando viene spintonata, Georgia sa ancora come riconcentrarsi sulle basi e stringere il gioco, sopravento, dove la sua densità e il suo spirito combattivo fanno miracoli. Notate, con un mucchio di fronti dove sono in trono i Gigashvili, Mikautadze, Saghinadze, Jalagonia o anche Giorgadze, oggi non ha più molto da invidiare a nazioni come la Scozia o l’Argentina…

Essere o non essere

Quindi, messo insieme tutto questo, ripetiamo la domanda: la Georgia merita di partecipare al Torneo 6 Nazioni? Basandosi su ciò che ha mostrato finora nel 2022 e portato dai suoi nuovi volti, giureremmo che è ora o mai più. Almeno passando attraverso un blocco stradale di adesione per non mancare mai di rispetto a un’Italia valorosa ma sempre limitata, Capuozzo e Garbisi o meno. Coccolato dalla sua protettrice Bidzina Ivanishvili (ex Primo Ministro del Paese e attuale 300° fortuna nel mondo, osserva Rugbyrama), il rugby georgiano sembra finalmente confermare tutto ciò che ci si aspettava da tempo. “Se mi chiedi se la nostra squadra merita di partecipare al Torneo, la mia risposta è sì, ovviamente“, ha detto l’anno scorso al parigino il presidente della Georgian Rugby Federation, Ioseb Tkemaladze.

Con noi ha investito decine e decine di milioni nel rugby: ha costruito stadi, campi di allenamento… Dobbiamo ringraziarlo. – Mamuka Gorgodze sul miliardario Ivanishvili