Commercio: a Binic apre un negozio di alimentari con sapori d’Italia

Walter Picili, direttore della nuova drogheria italiana La Peppettina, rue Joffre a Binic. ©La Presse d’Armor

La Peppettina, uno spazio gourmet che profuma diItaliaha aperto i battenti il ​​27 aprile, rue Joffre in Binico (Cotes-d’Armor). È Walter Picili, il gestore, che gestisce il negozio; un ragazzo piuttosto affascinante e accogliente. È di origine italiana. I suoi genitori sono friulani, per la precisione udinesi.

Certo, sa bene il fatto suo. E, ovviamente, è tutta l’Italia che si è data appuntamento la sua salumeriasalumi con formaggi, impasti freschi con panettoni.

Puoi scegliere di assaggiare: antipasti (carciofi, pomodori, peperoni, ecc.), freschi e in scatola, foglie di vite, sughi, risotti agli asparagi o al tartufo, pasta fresca, senza glutine, speck, ravioli, tortellini alla barbabietola, oli al basilico, al limone… Senza dimenticare i prosciuttibianchi, San Daniele o Parma, la porchetta…

“Le mie origini mi hanno raggiunto”

Niente Italia senza formaggi e sono presenti in negozio. Difficile scegliere tra il Gorgonzola “col mestolo”, le diverse varietà di pecorino, il parmigiano, le tome al tartufo, la burrata, il taleggio…

Ho lavorato per quasi 30 anni come rappresentante tecnico commerciale. Poi sono entrato nei generi alimentari italiani alcuni anni fa. Sembra che le mie origini mi abbiano raggiunto… Sai, alcuni sapori italiani sono conosciuti e altri meno. È mio compito e mio piacere farli scoprire nel mio negozio. Walter Picili, direttore della salumeria italiana

Nessun buon pasto senza una buona vino. Una gamma di bianchi, rosati e rossi, tutti italiani, liquori (limoncello, grappa, ecc.) caffè e persino pasticcini (panettoni, amaretti…) completeranno il vostro pasto 100% italiano.

Risotti agli asparagi o al tartufo, pasta fresca senza glutine, speck, ravioli, tortellini di barbabietola sono in carta al supermercato. ©La Presse d’Armor

Snack da asporto

“Vendo anche Pinsa. È un impasto per pizza neutro, pronto all’uso. Quando hai degli adolescenti un po’ schizzinosi, come me, ognuno sceglie i propri ingredienti. È comodo e cuoce in 5 minuti.

Dal mese prossimo La Peppettina allestirà un offerta merenda con qualche panini e bruschette da asporto.

La Peppettina, 26 rue Joffre, Binic. Tel: 07 85 66 25 11. Aperto dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30. domenica dalle 10:00 alle 13:00

