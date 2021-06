Clisson: un po’ d’Italia nella Loira Atlantica

Francia 2

I tetti di tegole delle ville e i colonnati in mattoni di Clisson (Loira Atlantica), ricordano i paesaggi italiani. Passeggiando per le strade, i visitatori ricordano i paesaggi visti solo in Italia: Pisa, Bologna, Siena o Firenze… La somiglianza sta nei piccoli dettagli, in questa città ricostruita all’inizio del XIX secolo da Francois-Frédéric Rallenta, amante dell’Italia.



Distrutto dalle guerre di Vandea, Clisson troverà una nuova prospettiva di vita. Lo scultore personale di Napoleone vi fece costruire un tempio sotto il quale scorre una cascata di roccia, statue in stile antico e una villa che domina la città. Il primo edificio fu la casa del giardiniere, che servì da modello per l’intera città. “Lemot è stato conquistato dall’architettura italiana, ma non solo dalla grande architettura, ma dall’architettura rustica, che si trova in campagna.“, Spiega Marie-Pascale Guillou, responsabile del comprensorio sciistico della Garenne Rallenta. La Toscana originale, tuttavia, è inimitabile.