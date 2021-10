Chez Babbo, Italia ai massimi livelli

Mai dire mai”. Mai dire che non c’è un buon ristorante nella zona dello shopping di San Valentino senza mostrare curiosità. Questa è la lezione da trarre dalla scoperta di questo indirizzo, il cui nome è stato tramandato per diversi mesi, promettendo montagne e meraviglie a chi vi riserva la sua tavola. Il Ristorante di Babbo è un ristorante italiano, sicuramente tra i migliori del momento della regione. Ogni servizio è scandito dalle intonazioni e dagli accenti italiani del personale di sala, che suggerisce senza rischi la nazionalità dei cuochi.

Alla carta, antipasti tradizionali, insalate, primi e secondi. Un assortimento di 12 pizze cotte a legna completa l’offerta. Come aperitivo condivideremo delle bellissime zucchine (frittelle di fiori di zucca ripiene di ricotta e crema di zucchine) oltre ad una burrata che cola di crema su una passata fredda di pomodoro. La braciola alla milanese viene condita con strisce traslucide di pancetta di colonnata e servita con le migliori patate saltate in padella. La pancetta di maiale arrotolata (ultracroccante) stuzzicata è condita con il suo succo di cottura super gourmet, che viene utilizzato per ammollare una polenta cremosa perfetta in ogni modo.





Quindi dovremmo andare? A questa domanda dobbiamo rispondere con un’ingiunzione: avanti. Il tutto è dannatamente ben confezionato, il servizio calibrato per gli affamati appetiti dei pranzi della settimana e più rilassato la sera. Torna anche la carta dei vini italiani (Montesperso, Cantina dei Feudi in Toscana, Montepulciano d’Abruzzo, Valpolicella villa Mura Sartori in Veneto) che offre un autentico cambio di scenario. Andateci anche per la generosità dei piatti che mirano a soddisfare chi ama mangiare bene. Di conseguenza, suona il pianoforte sugli antipasti per risparmiarti un po’ di appetito per i dessert. Morale: mai dire “mai” e prenotate da Babbo per convincervi che al di là delle apparenze, c’è il cuore e questa tavola ne ha in abbondanza.

Chez Babbo, 207, route des Trois-Lucs à la Valentine, Marsiglia 11° arr. ; info e prenotazioni allo 04 91 89 90 29.