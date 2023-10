CARTA GEOGRAFICA. Manifestazione del 13 ottobre a Parigi: il percorso del corteo

Vedi le mie notizie

Segui le notizie di Parigi

L’intersindacato chiede una nuova giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni, venerdì 13 ottobre 2023. (©Archivi / DG / notizie Parigi)

Si tratterà della prima manifestazione intersindacale di inizio anno scolastico 2023. Dopo le giornate di mobilitazione contro la riforma delle pensioni che hanno costellato l’anno, le organizzazioni sindacali torneranno in piazza venerdì 13 ottobre 2023, come parte di a giorno di sciopero contro l’austerità, per i salari e l’uguaglianza di genere, lanciato dalla Confederazione europea dei sindacati. Ecco il percorso previsto a Parigi.

Partenza da Place d’Italie, arrivo a Place Vauban

Pochi giorni prima della conferenza sociale sui bassi salari promessa da Emmanuel Macron, i manifestanti si incontreranno Piazza Italia (13e distretto) per a partenza della processione previsto per le 14:00. I manifestanti passeranno poi per Avenue des Gobelins, Boulevard de Port-Royal, Boulevard du Montparnasse, Boulevard des Invalides e Avenue de Villars, prima di raggiungere Place Vauban verso le 19:00..

Intorno all’evento, tra Place d’Italie e Place Vauban, sarà predisposto un sistema di circolazione per superare le difficoltà incontrate durante lo svolgimento del corteo. IL veicoli parcheggiati lungo il percorso o i suoi dintorni saranno soggetti a misure di sfollamento. l’accesso a Ospedale Necker e a Ospedale di Cochin sarà preservato.

Il movimento di sciopero potrebbe interessare molti settori, dai ferrovieri alle compagnie aeree fino all’istruzione nazionale. Transilien SNCF ha già annunciato “interruzioni” del traffico sulle sue linee.

Segui tutte le notizie dalle tue città e media preferiti iscrivendoti a Mon Actu.