Bulgaria / Italia: come seguire l’incontro di domenica?

In esclusiva sul canale L’Équipe, gli spettatori si incontrano dal 24 marzo per vivere le partite di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Diversi poster saranno trasmessi sul canale L’Equipe (vedi la nostra Agenda calcistica: QUA ) Ma altre partite saranno disponibili sul sito web della squadra. Sarà il caso dell’incontro Bulgaria / Italia, con calcio d’inizio in diretta alle 20:45, vedi link QUA !

Le azzurre hanno vinto giovedì scorso contro l’Irlanda del Nord (2-0) per l’ingresso alle qualificazioni ai Mondiali 2022, grazie a un primo periodo di volo alto. Prepotente e tecnicamente molto comoda, la Nazionale ha giocato il suo calcio nei primi 45 minuti. Domenico Berardi, perfettamente servito in profondità dal parigino Alessandro Florenzi ha aperto le marcature con un bel tiro da angolo chiuso (1-0, 14 °). Gli italiani hanno mantenuto la pressione sul gol nordirlandese e sono stati premiati alla fine del primo periodo. Ben trovato in profondità da Lorenzo Insigne, Ciro Immobile crocifisso Bailey Peacock-Farrell con un colpo basso (2-0, 39). Uomini da Roberto Mancinho poi gestito la partita nel secondo tempo, che è stato un po ‘più equilibrato senza che i nordirlandesi abbiano trovato la scappatoia ( Informazioni sul sito web del team )

Questa vittoria permette all’Italia di conquistare il primo posto nella classifica del girone C, a pari punti con la Svizzera, vittoriosa in Bulgaria (3-1) giovedì sera.

E trova tutti gli appuntamenti di TV Foot per le partite di qualificazione ai Mondiali 2022 cliccando sul banner qui sotto!