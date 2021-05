Bezos negli occhi di Biden sulle tasse di Amazon

Lamentarsi di quell’amazzone Non pagare le tasse negli Stati Uniti È uno dei pochi problemi che presentiamo Presidente A partire dal nazioneE il Atmosfera Biden, Totalmente d’accordo con il ritardo Paperino Carta di Trump. Nonostante la feroce rivalità tra di loro, Biden E il Carta di Trump Si uniranno volentieri all’attacco Jeff BezosE il L’uomo più ricco del pianeta, fondatore e CEO dell’enorme Amazzonia. In un modo che è del tutto in linea con la filosofia generale di gestione, grazie alla quale Amazon È diventata una delle aziende più redditizie al mondo, Bezos ei suoi dipendenti hanno potuto esentare la loro azienda dall’obbligo di pagare le tasse Affari negli Stati Uniti. Ma la cosa strana è quella Amazon non è affatto illegale.

Va solo oltre le tasse Fare un uso efficace di alcune disposizioni della legge fiscale statunitense, Particolarmente favorevole per le grandi aziende. Il fatto della sua redditività Amazon Ha battuto un record dopo l’altro, dando poca o nessuna parte dei suoi profitti come tasse agli Stati Uniti, e tutto questo è fatto legalmente, Fa arrabbiare i presidenti degli Stati Uniti, Indipendentemente dall’identità del partito. Bezos unisce Democratici e Repubblicani.

Joe Biden si è rivoltato contro la legislazione che consente ad Amazon di non pagare un solo dollaro in tasse



Tuttavia, è normale essere un senatore indipendente Bernie Saunders, Uno dei politici più famosi d’America (e non solo dal già leggendario ritratto di un giuramento BidenCappello, guanti, ecc.), Nel febbraio 2019 lo indicavano “Ciascuno dei 150 milioni di abbonati ad Amazon Prime paga Bezos per guardare film ($ 119 all’anno) più di quanto Bezos ha pagato all’ufficio delle imposte di Amazon nel 2017 e nel 2018.” se fosse L’esenzione per Amazon sembra sciocca, Ancora più paradossale è il suo punto di vista Jeff Bezos su questo argomento.

Afferma che sosterrà la sua intenzione Atmosfera Biden Aumentare le tasse sulle società se è nell’interesse del popolo americano. Forse questa posizione è da parte sua Bezos Dare fastidio al presidente degli Stati Uniti.

La battaglia per le tasse

Biden stigmatizza Amazon, ma in realtà riesce contro M.Una distorsione del sistema fiscale statunitense, che causa incongruenze o addirittura ingiustizie. Qualsiasi economista marxista può essere convinto che tali paradossi siano intrinseci e inevitabili nel capitalismoJoe Biden rise del turbamento in ritardo. Tuttavia, il presidente intende correggere l’ingiustizia aumentando l’aliquota dell’imposta federale sulle società dal 21% al 28%. Nel contesto di una più ampia riforma del diritto tributario statunitense.

Il suo obiettivo Biden Sta colmando le scappatoie che consentono alle aziende di evitare le tasse trasferendo i propri profitti a filiali al di fuori degli Stati Uniti. Biden pensa di sì Amazon lui è uno È tra le 91 società nell’elenco Fortune 500 (Comprese le più potenti società americane), cheUsano vari trucchi e finestre per non distribuire un solo centesimo per la tassa federale sulle imprese. “Al contrario, le famiglie della classe media devono pagare un’imposta sul reddito del 20%”.

Bernie Saunders si è più volte espresso contro Amazon e le grandi società statunitensi che non pagano le tasse.



Il Biden Afferma di non cercare in alcun modo di punire le grandi aziende. Vuole solo ripristinare un giusto equilibrio, almeno relativamente. Durante la sua campagna elettorale, ha fatto regolarmente riferimento a una revisione del sistema fiscale, mirata alle aziende con entrate superiori a 100 milioni di dollari. La sua tesi era che l’attuale prova fiscale porta micro-entrate allo stato, Mentre incoraggia le aziende a trasferirsi al di fuori degli Stati Uniti, un approccio che ha un impatto diretto sulla perdita di posti di lavoro per i cittadini statunitensi.

L’obiettivo del programma Biden Per la revisione fiscale entro i prossimi quindici anni Per raccogliere un capitale di $ 2 trilioni. Dollari Da cui verranno finanziati progetti infrastrutturali (costruzione di strade, trasporti, servizi a banda larga, ecc.). La cosa importante è quella Bezos Questo programma è sostenuto, a condizione che il rafforzamento delle infrastrutture sia rafforzato e siano mantenuti gli incentivi agli investimenti nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie.

Non a caso il campo della ricerca e sviluppo è quello che tradizionalmente gli è stato offerto Amazon La scusa di evitare di imporre tasse esorbitanti, con il pretesto di reinvestire la maggior parte del proprio profitto nell’azienda stessa e nella ricerca di soluzioni tecnologiche innovative. Karim Trump Se Joe Biden insiste sugli annunci della sua campagna, dovrà imporre tasse orizzontali, Con un minimo 15%, In qualsiasi azienda là fuori Il fatturato annuo è di oltre 100 milioni di dollari. In questo caso, la base imponibile verrà estesa In più di 1.100 aziende.

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos, che ha una fortuna personale di $ 177 miliardi con l’ex moglie di MacKenzie, che lo ha “privato” del suo divorzio.



In definitiva, tuttavia, il file Biden Limita il suo targeting Per le società di cospirazione di Amazon, Con Entrate superiori a $ 2 miliardi all’anno. Per impostazione predefinita, la gamma di società soggette ad imposta è limitata a 180 cm Stimato solo quello 45 Ti verrà richiesto di pagare l’imposta effettiva. Il resto continuerà a fuggire seguendo la via alternativa del reinvestimento Promuovere la ricerca in un campo Fonti di energia rinnovabile. Programmi di alloggio per famiglie a basso reddito, ecc.

fianco a fianco Impostando il tasso minimo al 15%E il Il governo Biden intende annullare l’audace taglio dell’imposta sulle società dal 35% al ​​21%, Imposto da Donald Trump. L’attuale presidente aspira ad aumentare il tasso Al 28%Si ritiene che la politica fiscale del suo predecessore oGli estremi si sono dimostrati inefficaci rispetto alle entrate dello Stato americano. Mentre quello, Gli investitori stranieri erano preferiti. In ogni caso, la riforma fiscale è sempre stata una provocazione Le reazioni forti differenziano tra i cittadini e la scena politica. Anche se in realtà ostruisce anche le lacune Molti Democratici sono negativi sull’aumento delle tasse sulle società, e anche i Repubblicani sono d’accordo Piuttosto che il capo del loro paese.

Rimborso fiscale di Amazon

L’esempio di Amazon sarà sempre utilizzato dal rispettivo inquilino alla Casa Bianca, Proprio per il percorso astronomico della sua rotazione e redditività. Il patrimonio netto personale di Jeff Bezos è di 177 miliardi. Entro la fine del 2021, cederà il timone al suo successore, Andy Jesse, l’attuale capo della divisione dei servizi cloud dell’azienda. Il passaggio dei poteri avverrà in un duplice periodo: il primo sono gli scioperi e i sindacati dei dipendenti di Amazon non solo negli Stati Uniti, ma anche in Italia, Germania e altrove. Le richieste dei dipendenti rivelano il lato oscuro del successo, Con riferimento alla pressione soffocante per un aumento continuo della produttività, non discriminazione e polizia, cattive condizioni di lavoro nelle strutture, ecc. D’altra parte, le finanze di Amazon stanno accelerando: ha registrato un aumento del 38% rispetto all’anno precedente, il volume delle vendite Ha raggiunto i 386 miliardi di dollari.

Amazon Finance sta accelerando: con un aumento del 38% rispetto all’anno precedente, il suo fatturato ha raggiunto $ 386 miliardi.



Bezos opera 950.000 dipendenti negli Stati Uniti, con un valore stimato di 1,6 trilioni di dollari. Dollari. Proprio l’anno scorso, durante il blocco globale, La sua quota è aumentata del 76%.. Nel 2019, e per la prima volta dal 2016, Amazon ha pagato 162 milioni di dollari di tasse al governo degli Stati Uniti. Nel 2018 e nel 2017 è stata tassata a zero, e non solo, come ha ricevuto Amazon: Il 2018 ha guadagnato $ 129 milioni di dichiarazione dei redditi e nel 2017 $ 137 milioni. Perché e come questo può accadere Oggetto di un seminario per maghi contabili tirocinanti.

ΤQualunque cosa si cucini davanti agli occhi dell’ispettorato delle tasse, Con attenta osservanza delle disposizioni di legge. Tuttavia, il punto cruciale è dirigere le risorse, di solito dai profitti alle immobilizzazioni, investimenti a lungo termine, ecc. Il Le menti finanziarie del governo Biden stanno osservando l’alchimia contabile e i percorsi interni Che segue la vendita al dettaglio di milioni di prodotti tramite amazon.com e i suoi servizi satellitari. La fine è ciò che viene chiamato “Detrazione delle tasse di ricerca e sviluppo », Dove si trova la R & S Ricerca E il Sviluppo, È questo ricerca e sviluppo.

Su questo, il Jay Carney, Sottosopra Barack Obama, direttore delle comunicazioni di Amazon ed ex segretario stampa, Con grande potenza Atmosfera Biden, Affermando che “Se l’esenzione fiscale su ricerca e sviluppo è una” finestra “, come la definisce il presidente, allora è sicuramente una finestra che il Congresso desiderava da tempo. Con una legge firmata dal presidente Obama.

Le affermazioni dei dipendenti rivelano il lato oscuro del successo, con riferimenti a pressioni soffocanti per aumentare costantemente la produttività, casualità e polizia, cattive condizioni di lavoro sul posto di lavoro, ecc.



L’apparente sforzo del suo rappresentante Amazon per La politicizzazione della questione è una piccola anticipazione dei prossimi episodi Circa il termine del contatore alla sua azienda Jeff Bezos di bianca una casa O diverso dal potere che rappresenta Golia E-commerce globale Contro l’esecutivo americano. Dato che l’ufficio delle imposte degli Stati Uniti si è storicamente dimostrato il nemico finale di qualsiasi ricco, anche al di fuori della legge, si prevede che lo sviluppo della controversia sarà almeno notevole.